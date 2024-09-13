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Украинские власти до сих пор не разрешают бежавшим из РФ заукраинцам пользоваться закрытым ещё до СВО Русским домом в Киеве, тогда как в Вашингтоне подобное заведение уже создали.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв, находящийся сейчас в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы создали «дом народов освобождённой России», который непосредственно вблизи Капитолия, на одном квартале, где будут присутствовать и чеченцы, и Саха, и буряты, и татары, и другие народы. Ну и, конечно, русские. Кстати, Украина нам до сих пор не согласовала точно такое же создать в Киеве, а в Вашингтоне мы это создаём, именно с таким [бело-сине-белым] флагом», – вещал предатель.

Мосейчук перебила Пономарёва, дескать, в своём ли он уме, чтобы «во время войны в Киеве появился, прости господи, Русский дом», на что тот возразил, что такой дом в украинской столице есть.

«Значит – пока что! Завтра не будет», – засмеялась Мосейчук.

«Там надо выбросить триколор, потому что дипломатические отношения уже разорваны, и отдать его тем людям, которые хотят освободить Россию. Есть добровольческие подразделения, есть национальные подразделения. Путь они там и тусуются и строят дивизию будущего», – пропустил мимо ушей унижения Пономарёв.

«Одно крыло под РДК, второе – под «легион России», – снизошла в ответ пропагандистка.