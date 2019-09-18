Русский Донбасс перемелет всю свидомую Украину как татаро-монголов

18.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Украинские националисты растворятся в Донбассе, как когда-то монголо-татары, Наполеон и Гитлер растворились на просторах России.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший киевский журналист и писатель Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист заявил о бесперспективности войны с Донбассом, поскольку в тылу у него вся Россия, да и в принципе эта территория является российской.

«Донбасс вас убьет. Даже две этих русских области, которые взялись за оружие, они, в принципе, уничтожат всю остальную украинскую территорию. Если вы хотите что-то сохранить, уберитесь оттуда…

Донбасс для Украины – это как загнали нож в живот и прокручивают его там. Вы думаете, что вы Донбасс убиваете – нет, это Донбасс убивает вас. Те, которые поумнее, они этого понимают.

Еще до того, как все это началось, в начале 14-го, когда еще бодания шли на Майдане, я написал – чем бы это ни кончилось, что бы ни происходило, необходимо смотреть, что рядом с нами находится Россия, и Россия не позволит делать вещи, которые каким-то образом касаются ее и касаются негативно.

Точно так же, как они касаются негативно и людей, которые живут на Украине. Не позволит она это делать. Когда эти дебилы пошли на Донбасс, ну это же настолько очевидно – вы же поймите, вы воюете с Донбассом, а тыл Донбасса – это вся Россия. Представьте – передовая на Донбассе, две каких-то области, которые в принципе даже в масштабах всей Украины – это немного, но тыл Донбасса – это вся Россия.

Вы собираетесь, что, победить противника, у которого в тылу Россия? Друзья мои, да сколько раз заходил агрессор и он пропадал просто в пространствах России, он растворялся в них. Вы сейчас там, на Донбассе, растворяетесь именно в пространстве России.

Потому что мы прекрасно знаем, что Донбасс – это российская территория, там живут русские. В общем-то, все Левобережье – это стопроцентно русская территория, населенная русскими людьми. И вы сейчас там исчезаете, как когда-то исчез Наполеон, а за ним Гитлер. И монголы, в общем-то, там же растворились. Вот вы туда полезли – смысл всего этого?», – объясняет Ваджра.