«Русский дрон» насмешил всю Молдову

Сегодня утром молдавская полиция сообщила, что российский дрон «Гербера» «упал» на дом сторожа в саду в населенном пункте Кухурештий-де-Жос Флорештского района. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в его принадлежности, к сообщению прилагалось фото: уютно опустившийся на шифер самолетик с жирно нарисованной маркером на хвосте буквой Z.

Министерство обороны Молдовы сообщило, что его системы наблюдения обнаружили 6 дронов, которые залетели в молдавское пространство после массированной атаки на Украину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдавская полиция уточняет, что «Гербера» не содержала взрывчатки, но весила 18 кг. Дальность полёта БПЛА – до 600 км.

МИД Молдовы «решительно осудил инцидент, представляющий серьёзный риск для безопасности граждан» и вызвал на завтра посла РФ.

Возмущение «наших соседей» оперативно разделил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский. По его информации, Молдову атаковали «Шахеды».

Однако другие молдаване восприняли происшествие иронично. Активист блока «Победа» Вячеслав Жуков разместил в соцсети объявление: «Куплю шифер, который выдержал 200 кг дрона».

«Как-то очень аккуратно упал дрон, не находите? Даже шифер цел. Оказывается дрон вторгся. Практически, напал. Это объявление войны, как ни крути. Соросята опять нагнетают. Ну заплатили, без обид…», – поддержал его в своем тгк депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

«Как эта игрушка с буквой Z, нарисованной маркером, смогла преодолеть «тысячи километров» аж из Российской Федерации? Правильный ответ: никак. Разве что её аккуратно привезли на грузовике до границы, а потом кто-то поставил на крышу со словами: «Ну давай, лети!». Хватит уже с этими молдо-украинскими конспирологиями. Наратив прост: «Русские нападают, дайте нам ещё денежек!», – возмущается экс-кандидат в президенты Виктория Фуртунэ.

Один из телеграм-каналов пробил серийный номер БПЛА и выяснил, что дрон был запущен 18 ноября в Харьковскую область.

Лидер Партии социалистов, депутат и бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что «нежно приземлив дрон на крышу дома», партия власти «пытается скрыть скандалы последних недель». Он имеет в виду задержание на румынской границе грузовика с большой партией оружия, завезенного с Украины. Причем, молдавские пограничники груз спокойно пропустили.

Представители власти ринулись в атаку на потешающихся граждан.

«Высмеивать падение дронов на нашей территории — особенно, когда это делают политики и депутаты парламента — и серьезно, и опасно. Подобные насмешливые нарративы укладываются в старую тактику умаления государственности Республики Молдова», – написал в американской соцсети спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

«Меня беспокоят комментарии тех, кто намекает на заговоры, что это инсценировка. Некоторые — из-за своего невежества (не хочу сказать глупости). Другие — следуя и применяя повестку российской пропаганды», — негодует экс-министр экономразвития Думитру Алайба.

Чудо-дрон повеселил и российского военного эксперта Владислава Шурыгина.