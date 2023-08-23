Русский Есенин испортил праздник украинской независимости

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В Харькове неизвестные испортили эскиз мурала, который готовился к 24 августу, когда на Украине отмечается День независимости.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает русофобский паблик «Деколонизация. Украина».

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На опубликованной фотографии можно увидеть нанесенную поверх эскиза надпись следующего содержания:

«Стих мой душу зверя лечит. Сергей Есенин».

Это, да еще вкупе с упоминанием известного русского советского поэта Сергея Есенина привело в ярость украинский тг-канал.

«Ватные петухи нарисовали стихотворение Есенина поверх эскиза патриотического мурала, который должен был быть ко Дню Независимости. Здесь большой вопрос к Управлению СБ в Харьковской области, что это за дикуха?», – возмущается паблик.

Эти слова – почти дословная цитата из стихотворения Есенина «Я обманывать себя не стану…», еще известного под названием «Я московский озорной гуляка».