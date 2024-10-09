Русский флаг над Одессой – провокация или отчаяние?

На самом деле, даже не важно, что это было. Героизм отчаяния или спланированная провокация. Очень смущает тот факт, что съёмка велась заблаговременно, что именно в этот момент поблизости оказались те самые «нацики», которых в Одессе не так уж и много. Екатерининская площадь находится под видеонаблюдением и первой там должна была оказаться полиция. Сомнение вызывает и быстрая публикация материала в связке с записью допроса. То есть, автор видео присутствовал и снимал как сам инцидент, так и допрос главной героини. И тут же, по сути, выложил «материалы дела» во всеобщий доступ.

Кстати, вопреки принятой у нацистов практике, имя задержанной одесситки не было тут же обнародовано. Как не было приложено её слёзных «извинений» перед «украинським мистом».

Но это всё, действительно, не важно. Важна реакция на инцидент. Внезапно обнаружилось, что значительное большинство одесситов либо поддерживают поступок безымянной «партизанки», либо сокрушаются «зачем так палиться». И трудно, или даже не трудно, себе представить, что начнётся, когда российские штурмовики займут первые дома на окраинах Одессы. Именно «когда». Потому что в Одессе до сих пор не говорят о такой возможности «если».

Потому что именно вера в приход России позволяет одесситам выжить. И заставляет не покидать город, не смотря на смертельную опасность и постоянные унижения, которые бывают хуже смерти. И по Одессе гуляют слухи. Бодрящие обнадёживающие слухи. Говорят о том, что в Москве уже формируется новая русская администрация Одессы. Что на одесском направлении сосредотачиваются одесские подразделения российской армии. Что это всё «сам Путин приказал, и вот увидите».

Наиболее продвинутые размышляют о «больших сделках». О «разменах сфер влияния» в мире. В этих размышлениях Одесса является главной ценностью и целью всей войны. Например утверждается, что за Одессу можно пожертвовать интересами в Южной Америке или Африке. А кто-то говорит «отдадим им Ближний Восток, а они нам Одессу». В этом последнем утверждении проскальзывает ещё одна одесская хитрость. Отдавать Ближний Восток подразумевается Израилю, которому одесситы традиционно симпатизируют. Таким образом «убиваем двух зайцев». И Одессу возвращаем в Россию, и в Израиле всё хорошо.

И это всё не шутки. Просто когда долго находишься в оккупации, в тюрьме, в заложниках, трудно представить, что про тебя забыли. Что ты не являешься ценностью. Что твоё освобождение не является первостепенной задачей.

А барышня с флагом на Екатерининской, кем бы она ни была, спасибо ей за то, что вновь разворошила души одесские. По всему миру, по всей необъятной России. Что бы мы все помнили, куда и зачем идём. И где находится Южная Столица нашей Родины. Город, который без России погибнет. Город, без которого Россия не вся.