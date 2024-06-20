Русский газ с кавказским акцентом: ЕС учится украинскому аферизму, чтобы обмануть США

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ЕС и Украина готовятся провернуть аферу сродни знаменитому украинскому виртуальному реверсу из Словакии, чтобы сохранить реальный импорт российского газа. В мае Россия поставляла в ЕС больше газа (трубопроводного и СПГ), чем США. Американские поставки снизились на миллиард – до 1,7 млрд кубометров с 2,7 в прошлом году.

Российские поставки проходят по верхней планке через Украину, и достигают рекордных объемов через «Турецкий поток» (300 — 350 млн кубометров в неделю), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причем в июне ожидается, что они еще повысятся до окончания планово-профилактических работ. Даже проблемная Болгария гарантировала недавно Венгрии, что поставки по газопроводу будут бесперебойными.

Кроме того, Россия по поставкам СПГ обновляла исторические рекорды в первом квартале. В итоге российский трубопроводный газ и СПГ составили 15 % от общего объёма поставок в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов утверждает, что после опубликования такой статистики в «Файненшел Таймз» США, цель которых — выгнать Россию с европейского рынка полностью, устроили Евросоюзу выволочку.

«США моментально даже на такие истории реагируют. Пришла статистика — и тут же американцы европейцам предъявляют: а на каком основании вы опять стали наращивать потребление российского газа. Как произошло, что русские нас, пусть и в моменте, но обошли в этих поставках», – сказал Симонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По итогам проработки в Вашингтоне, Евросоюз готовится включить запрет на отношения с новыми российскими СПГ-проектами в 14-й пакет своих акций. Немецкая энергетическая компания Uniper послушно расторгла контракты с «Газпромом». Проект «Арктик СПГ-2» Новатэка уже полгода не может осуществить ни одной отгрузки со своей первой очереди, поскольку его газовозы попали под санкции.

С 2021 года страны ЕС инвестировали более €585 млрд в «зеленую энергетику», и видимо им придется заплатить за эту химеру еще больше.

На самом же деле – в том, что Россия обогнала США на европейском газовом рынке виноваты сами американцы. Как только Китай, Япония и Южную Корея восстановили свое потребление торговцы СПГ из Нового Света нарастили поставки на более маржинальный рынок. Но обязательств отказаться от тоталитарного газа Вашингтон со Старого Света снимать не стал.

А в в ближайшей перспективе перед Европой маячит окончание контракта на прокачку российского газа через Украину в 2025 году. Вместе с отказом от российского СПГ это создаст дефицит в 15%. Перед ЕС встала дилемма: как восполнить недостачу, не вызвав при этом гнев Вашингтона.

И тут рождается очень хитрый план — объявить о прокачке через Украину азербайджанского газа. Чиновники Евросоюза представили Азербайджану схему транспортировки и предложили инвестировать в новые газопроводы. В Баку подсчитали затраты и выразили сомнение в том, что они окупятся.

Экспорт Азербайджана в Европу уже составляет 11,4 млрд кубометров (он идет в южные страны), и согласно договору, к 2027 году он должен вырасти до 20 млрд кубометров. Пока республика добывает меньше. Тогда как трубопроводные поставки из России в ЕС в прошлом году превышали 40 млрд кубометров. Арифметика явно не сходится.

Скорее всего, будет производиться своп (замещение) поставок российского и азербайджанского газа. По данной схеме через Украину будет идти по-прежнему российский газ, а Азербайджан будет отдавать определенный объем газа Турции.

«Фактически Евросоюз может импортировать и газ РФ-происхождения. Если юридически этот газ станет азербайджанским. Взамен РФ гарантирует неприкосновенность не только магистрального газопровода, идущего через Украину, но и подземных хранилищ газа (ПХГ) на украинской территории – что ещё важнее. Цинизм? Как там у них – причём у всех у них — обычно», – написал в своем тг-канале политолог-иноагент Станислав Белковский.

«Российский газ, несмотря на евробезумие, по-прежнему занимает, как минимум, 10-20% в энергобалансе любой евространы. Отказаться от него сложно (отказ равносилен дальнейшему падению промпроизводства), так что проще сделать вид — через Украину идет расово-верный азербайджанский газ», – пишет политолог Юрий Баранчик.

О том, что реально все будет именно так свидетельствует радостная реакция двух верных импортеров российского газа Венгрии и Словакии.

Будапешт уже попросил Евросоюз увеличить пропускную способность трубопроводной инфраструктуры под азербайджанский газ. Там надеются, что Брюссель наконец отстанет от них со своей идефикс диверсификации поставок. А Словакия вообще заявила, что намерена закупать газ в Азербайджане вместо России.

Похожую схему Украина провернула в 2015 году, когда громогласно отказалась от газа “страны-агрессора”. В реальности она продолжала его получать, но представляла это общественности как поставки из Словакии. За виртуальный реверс пришлось платить дополнительно.

Вашингтону афера будет представлена как очередное спасение Украины, которая на отказе от транзита российского газа потеряет несколько миллиардов долларов в год. А вот, кто будет платить Киеву за прокачку псевдо-азербайджанского газа пока не сообщается. Кроме того, платить придется еще и России, ведь ее территорию на пути из Азербайджана к Украине никак не миновать. Есть версия, что башлять придется “Бритиш петролеум”, которая качает бакинскую нефть.