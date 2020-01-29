«Русский госпереворот» в Черногории оказался позорным фейком – американский журнал

29.01.2020, Москва, Елена Острякова

История так называемой поддерживаемой Россией попытки переворота в Черногории в 2016 году «становится все более абсурдной, чем больше ее анализируют».

Об этом пишет влиятельный американский журнал National Interest, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предполагаемый организатор переворота, Саша Синджелич, был старшеклассником, которого разыскивали за убийство в Хорватии и который не был в Черногории пятнадцать лет. Тем не менее ГРУ якобы поручило такой маргинальной фигуре организовать переворот против режима, который находился у власти в течение примерно трех десятилетий.

Неудивительно, что в марте 2019 года Синджелик полностью отказался от своих показаний, заявив, что дал их после двадцати трех дней одиночного заключения и многочисленных избиений», – говорится в статье.

Другой «организатор переворота» Мирко Велимирович также отказался от показаний в апреле 2017 года. После этого он попал в серьезную автомобильную аварию и решил снова дать показания.

«Однако при перекрестном допросе его показания быстро развалились. Велимирович, например, не смог идентифицировать оружие, которое он якобы купил (и которое никогда не производилось), а также не смог идентифицировать таинственного албанского черного торговца, у которого он якобы купил оружие», – говорится в статье.

Автор называет «русский госпереворот» «третьесортным балканским кабаре», участники которого были пожилыми и больными людьми.

«Кульминацией судебного разбирательства стали показания предполагаемого заговорщика переворота (в реальной жизни наркомана ), которому было поручено разбивать окна и бросать бутылки с зажигательной смесью в штаб-квартиру политической партии, но он получил неправильный адрес.

Во ходе путанных показаний предполагаемый заговорщик заявил: “На самом деле, я даже не знаю, что я должен был сделать. Единственные люди, которых я здесь знаю, работают на правительство”», – говорится в статье.

Автора удивляет, что учитывая якобы серьезную опасность, ни министр внутренних дел, ни министр обороны, ни совет национальной безопасности Черногории не были проинформированы. Черногорские официальные даже не проинформировали НАТО, хотя предполагаемый переворот якобы ставил целью не допустить вступление страны в этот альянс.

Как отметил министр внутренних дел Черногории, «не было проведено ни одного заседания правительства или Совета национальной безопасности, президент государства не стал ничего комментировать, а премьер-министр сказал, что ничего не знает об этом . . . Я должен признать, что это очень специфический “государственный переворот”».