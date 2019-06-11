11.06.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, НАТО, Россия
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Русский истребитель взял на прицел самолёты НАТО

Минобороны России опубликовало запись сопровождения истребителем Су-27 двух самолетов-разведчиков НАТО, обнаруженных у границ РФ над водами Балтийского моря.

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«В понедельник российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили две воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе РФ.

Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Он приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции Gulfstream.

Летчик истребителя Су-27 доложил об идентификации иностранных самолетов-разведчиков и сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства России с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – сообщает военное ведомство.

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