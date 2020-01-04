Русский канал для Донбасса: Как Зеленский высек сам себя

04.01.2020, Киев, Сергей Устинов

То, о чем так долго говорили украинские политики и чиновники, наконец-то становится реальностью. 15 февраля начнет вещание украинский государственный телеканал для «временно оккупированных территорий» на Донбассе и в Крыму. Как сообщает пресс-служба Минкульта, «на первом этапе канал будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства». Позиция канала по отношению к событиям на Украине, как уверяют чиновники, будет не ангажированной и честной.

Надо сказать, сама идея полноценного и притом русскоязычного вещания на неподконтрольные территории отнюдь не нова. Ее анонсировал еще Зеленский – кандидат в президенты, говоря в одном из своих предвыборных интервью об «информационной войне», как одном из приоритетных способов возвращения Донбасса путем завоевания умов и сердец тамошнего населения.

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Позднее об этом же говорил и глава президентского Офиса Андрей Богдан – предложив дать русскому языку особый статус на Донбассе, за что был зашикан «патриотами». А брат первого помощника Зеленского Сергей Шефир и вовсе назвал украинское государственное телевидение «самым позорным каналом», предложив «отменить закон о языке и принять нормальный закон». А еще позднее замглавы президентского Офиса Кирилл Тимошенко снова вернулся к идее русскоязычного канала, что, по его мнению, «усилит позиции государства в информационной борьбе, и Украина смогла бы бороться как за умы украинцев на «оккупированных территориях» Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории России».

Киевские наблюдатели сразу же заговорили о том, что для Донбасса хотят создать «телегетто». Доля истины в такой хлесткой метафоре есть. Дело в том, что инициаторы затеи хотят решить задекларированную задачу возвращения жителей Донецка и Луганска в лоно украинской информационной повестки довольно странным образом: фактически создав для них отдельное вещание, в рамках которого планируют выдавать тщательно подобранные сюжеты о жизни на Украине. И тут никак не уйти от вполне резонных подозрений в лакировке украинской действительности. Мол, Минстець умер, но дело его живет. И сомневающиеся рты не прикроешь платком уверений во взвешенности, объективности и всесторонности. Все равно найдутся те, кто этому не поверит.

Кроме того, госпропагандисты наступили на грабли, заботливо оставленные для них порошенковскими предшественниками. Дело в том, что согласно принятому под занавес правления Липецкого Кондитера закона о тотальной украинизации, русский язык из СМИ решительно изгоняется под угрозой немаленьких штрафов и лишения лицензий. Так что зачинатели русскоязычного канала для Донбасса, по меткому выражению не упустившего случая подкузьмить однопартийцев внутреннего фрондера из «Слуги народа» Максима Бужанского, на русском языке могут открыть разве что форточку.

Когда Зеленский шел к власти, он обещал «изучить» одиозный закон на предмет его соответствия Конституции, да так обещания и не сдержал. А новое руководство Минкульта и вовсе заявило, что все хорошо, и с тропы украинизации никто сворачивать не собирается. Проигнорировала украинская власть даже негативные выводы относительно этого закона со стороны Венецианской комиссии. Таким образом, желание осчастливить неподконтрольный Донбасс «правильной» пропагандой на русском языке вошло в объективное противоречие с нормами принятых самими же властями законов, расставаться с которыми они желанием не горят.

Коллизию разрешили странным путем. По украинским законам вещать на русском внутри страны нельзя, а вот на зарубежную аудиторию – можно. Поэтому новый пропагандистский канал создается не с нуля, как хотели ранее, а на базе уже существующего госканала UATV – своего рода украинского аналога Голоса Америки или Раши Тудей. То есть, иновещания. Вот так в своем желании «достучаться до умов жителей оккупированных территорий» госпропаганда сама же себя и высекла. Фактически признав неподконтрольную часть Донбасса не частью Украины, как это декларируется из каждого пропагандистского утюга, а – заграницей.

Попытка влить новое вино в старые мехи начала сбоить уже со старта. Знающие киевскую медиакухню эксперты обратили внимание на то, что творческий коллектив, который, собственно, и должен по высочайшей задумке «бороться за умы», сплошь состоит из людей, доказавших предыдущими годами работы на UATV свое презрительное и недружелюбное отношение к луганчанам и дончанам.

А вишенкой на торте стало извращенное чувство юмора главного культуртрегера страны Владимира Бородянского, назначившего руководителем информационного вещания канала бывшего главреда принадлежащего семье львовского мэра Садового “24 канала” Елену Трибушную. Человека, «прославившегося» постом в фейсбуке с сожалением о том, что батискаф с Путиным не утонул во время погружения на морское дно. Но что Путин, это ладно, а вот то, что новая назначенка успела заявить, что ей будет унизительно жить в стране, которая выбрала Зеленского президентом, – это уже на чувство юмора, даже специфическое, не спишешь. Это уже форменная подстава, если не сказать, диверсия или саботаж.

В свете поставленных перед новой телекнопкой задач «донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать с ними диалог и примирение» – стоит воспользоваться советом из бессмертного анекдота, и вместо перестановки кроватей радикально поменять состав девочек.

Есть еще сугубо техническое препятствие для полноценной реализации подобного проекта. Дело в том, что после 20 января все украинские спутниковые каналы закодируют. Но если для Киева или других украинских городов это не станет большой проблемой – деваться телезрителям все равно некуда, то пенсионеры в прифронтовом Донбассе вряд ли массово побегут покупать тюнеры ВИАСАТ за 1100 гривен и затем платить помесячно по 60 гривен за право доступа к украинским новостям.

Но даже если отставить в сторону технические, юридические и политические моменты, все равно остается нераскрытым главный вопрос – содержательный. Какие смыслы будет новый-старый телеканал ретранслировать на неподконтрольную часть Донбасса? На самом деле именно с этим у Украины главный напряг.

«Извините, а что мы им будем вещать? Факельное шествие в Киеве? Подготовку к празднованию годовщины нацистского коллаборанта Мельника? Ответ казаков на письмо польского и израильского послов? Или особенности размещения баннера с Бандерой? Считаю эту затею наглым и циничным способом некоторых чиновников ОП украсть миллионы гривен на создании телеканала за бюджетные деньги под предлогом пиарить начальство», – пишет в соцсети еще один внутренний фрондер в партии Зеленского нардеп Александр Дубинский.

И, в общем, он прав. Для того, чтобы завоевать умы и сердца на Донбассе, мало транслировать туда красивые глянцевые картинки о том, как расцветает евроинтегрированная Украина. Нужно еще, чтобы эти картинки соответствовали реальной действительности. Ведь массы людей ежедневно перемещаются в обе стороны через КППВ вдоль линии разграничения и вполне могут самостоятельно сопоставить телевизионную реальность с данной в ощущении.

Чтобы выиграть информационную войну, Украина сама должна измениться, перестав ассоциироваться с пещерным национализмом и чемоданным настроением собственного населения. Я скажу больше: при всем запросе на позитив в новостях, Донбасс поверит в него в последнюю очередь. Не раньше, чем в это поверят сами украинцы на подконтрольной территории, перестав разъезжаться по миру со скоростью один человек каждые 30 секунд.

Если этого не произойдет, новый канал создавать не обязательно. Достаточно будет ретранслировать на Донбасс «Прямой» канал Петра Порошенко с его «Вата-шоу». При одинаковом результате будет еще и значительная экономия ресурсов.

В общем, при ближайшем рассмотрении вся эта, со стороны кажущаяся разумной затея, начинает выглядеть совсем иначе – с точностью до наоборот. Создавать отдельный канал для Донбасса на русском языке вообще нет никакой необходимости. Есть подозрение, что перестав оглядываться на чиновника, и ориентируясь исключительно на зрительский запрос, украинское ТВ само станет как минимум наполовину русскоязычным – без копейки потраченных на это бюджетных денег. Достаточно просто отменить или наполовину снизить языковые квоты.

Ну и в качестве логичного эпилога ко всей этой истории так и просится робкий вопрос, заданный в соцсети известным киевским блогером: а на Украине обязательно нужно брать оружие и отделяться, чтобы получить право смотреть честные новости на русском языке? Может, есть и другие варианты?