Русский киевлянин Скворцов вместо мольбы о пощаде на суде показал ущербность законов Бандерштадта

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В Киеве состоялось очередное заседание суда по делу православного публициста Дмитрия Скворцова, брошенного СБУ за решетку в отместку за бескомпромиссные статьи, отстаивающие единство с Русской Церковью.

Однако вместо мольбы о пощаде политический заключенный выступил с очередной речью, обличающий преступный киевский режим. Скворцов обратил внимание, что его арест нарушает европейскую судебную практику, которая, по идее, должна быть образцом для самостийников, но на деле выходит всё иначе.

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Скворцов на суде привел контр-доводы на ходатайство обвинения.

«Показал, что никчемным является… сам закон, по которому его судят. Сама статья УК, которой прокуроры пытаются обосновать арест, указывает на «преступления», которые не определены украинским законодательством. Прежде всего, это т.н. «подрывная деятельность». И такая неопределённость, оказывается, в корне противоречит практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), чьи решения являются для Украины прецедентными… Так, тезис обвинения гласит, что «Скворцов Д.В. обвиняется в совершении государственной измены – в деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб информационной безопасности Украины, что выразилось в предоставлении иностранному государству, иностранным организациям и их представителям помощи в подрывной деятельности против Украины». Но этот тезис содержит термины, дефиниции которых отсутствуют в законодательстве Украины. А именно: «информационная безопасность», «представители иностранной организации» и, наконец, «подрывная деятельность», – рассказывает коллега Скворцова киевский публицист Мирослава Бердник.

Скворцов напомнил, что ранее Европейский суд по правам человека определил: «Норма не является нормой закона, пока она не сформулирована достаточно четко, чтобы гражданин мог регулировать свое поведение и предвидеть последствия своих действий».

Более того, статья 62 конституции Украины прямо указывает: «Обвинение не может строиться на предположениях».

Однако от озвученных доводов подконтрольный охранке «суд» отмахнулся и продлил срок заключения политическому заключенному.