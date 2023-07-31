Русский коптер атакует окоп ВСУ: Два бандеровца получили осколочные ранения
Эксклюзивные кадры атаки русского коптера на окоп ВСУ передал редакции «ПолитНавигатора» побывавший в зоне боевых действий Андрей Родионов, лидер международного движения «РУСОВ».
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«Операторы БПЛА одного из подразделений ВДВ провели разведку, обнаружили и атаковали неприятеля. В результате, судя по видео с дрона, два бойца противника получили осколочные ранения.
В целом на данный момент ситуация в этом районе следующая: подразделения ВСУ и теробороны плотно окопались на правом берегу Днепра. Также противник пытается создать плацдарм на левом берегу. Частично неприятелю удалось закрепиться в районе Антоновского моста, но дальше развить успех ему не дают подразделения российской армии.
Незначительные силы врага, которые сумели высадиться и удержаться в районе Антоновского моста, используя местность и расположенные рядом дачные участки, постоянно подвергаются ударам русской артиллерии и несут большие потери.
А полностью зачистить от солдат ВСУ район Антоновского моста не позволяет артиллерия противника, которая активно работает с господствующего правого берега Днепра», – обрисовал обстановку Родионов.
Помощь Русской армии можно оказать по двум направлениям:
– из Севастополя и Крыма на Херсонский и Запорожский фронт (куратор Андрей Родионов, Сбербанк: 5336 6902 0283 1097);
– из Москвы на Донецкий и Луганский фронт, а также в территориальную оборону Белгородской области (куратор Александр Кравченко, Сбербанк: 4276 3801 8542 6454);
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.