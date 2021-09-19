Русский Майдан – идут штабные учения

19.09.2021 19:55 (Мск), Москва, Елена Острякова

Манера освещения нынешних парламентских выборов в российских СМИ-иноагентах и соцсетях навальнистов напоминает хорошо изученную тактику подготовки киевских майданов и других цветных революций.

Казалось бы, эта кампания обречена: все лидеры протестов заранее нейтрализованы, мобилизацию немногочисленного «личного состава» провести невозможно. Зачем же такая бессмысленная активность?

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Видимо прозападная оппозиция использует парламентские выборы как повод отработать технологии, провести, так сказать, штабные учения перед более принципиальными президентскими выборами 2024 года. Используют момент и провластные силы – отрабатывая стратегию противодействия майданным практикам.

В пятницу, первый день голосования, телеканал-иноагент «Дождь» и ресурсы навальнистов начали марафон фальсификаций, представляя выборы в России как полностью нелегитимные.

В наличии весь хорошо знакомый джентльменский набор раскачки Майдана. В Химках обнаружили ручки «с исчезающими чернилами», в Петербурге зафиксировали вброс бюллетеней. Наблюдатели от либерального «Яблока» провоцируют на участках скандалы и даже драки. Депутаты от КПРФ, типа саратовского блогера-навальниста Николая Бондаренко, закатывают членам избиркомов истерики, доводя их до сердечных приступов. Все это выкладывается в сеть.

В ответ государственные СМИ и соцсети запустили собственный марафон – разоблачения фейков о якобы выявленных фальсификациях. Общественная палаты РФ сообщает, что за два дня голосования было выявлено 10 тысяч ложных сообщений. Облыжным обвинениям яблочников и навальнистов противопоставляют записи с видеокамер. В Петербурге наблюдателю удалось заснять, как член избиркома от Яблока фальсифицирует фальсификацию в общественном туалете. В Москве наблюдатель от того же «Яблока» заявил, что на него напали и выложил собственную фотографию с якобы кровью на. Но в сеть оперативно было выложено видео, на котором парень рисует себе «кровавый» след. И таких разоблачений десятки.

«Нынешние выборы обогащают нас опытом. Появилось и размножилось явление «Наблюдатель – провокатор». Возникло это явление оттого, что на выборах все, по мнению оппозиции, слишком хорошо. А так быть не должно. Если нет нарушений – их нужно создать. Сегодня, очевидно, копилка провокаторов – наблюдателей сильно пополнится. Это хороший показатель того, что все происходит честно», – написал в своем телеграмм канале историк Борис Якеменко.

Политолог Сергей Марков считает, что иноагенты и навальнисты сами не верят в ту пропаганду, которую разгоняют.

«Вместо шторма фейков о нарушениях и фальсификациях, мы видим только унылую мантру о “невиданном уровне фальсификаций”, в стиле тезиса о “последнем этапе общего кризиса мирового империализма” в последние годы советской власти. Это тот случай, когда даже сами пропагандисты не верят своим собственным словам», – написал он.

С ним не согласен депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Нет сомнений, что количество фейковых обвинений в фальсификациях – будет нарастать. Оппозиции очень нужно делегитимизировать выборы», – предупреждает он.

По-видимому, сомнения в том, что власть фальсифицирует выборы, зреют даже среди сторонников блогера-уголовника, потому что его заместителю в Вильнюсе Леониду Волкову пришлось срочно писать стимулирующий пост.

«Очень многие люди, к сожалению, путают “честные выборы” и “день голосования без нарушений”. Основные нарушения в России обычно происходят на этапе (не)допуска кандидатов, отбраковки подписей, неравных условий избирательных кампаний. Но еще больше людей путают “честные выборы” и “честный подсчет голосов”. Типа, если посчитали правильно то, что в урнах — значит, все было окей. Это, конечно, совсем не так. Если в урнах непонятно что, если туда накидали — то проведенный по всем правилам подсчет покажет любой “нужный” результат», – написал Волков.

Вторым фронтом «штабных» учений стали экзитполы. Здесь против власти попытались использовать внедренную недавно практику трехдневного голосования. Если раньше, вброшенные после полудня воскресенья фальшивые данные опросов на выходе с участков не успевали существенно мобилизовать и вдохновить протестный электорат, то сейчас у реализаторов технологии есть пара дней.

Первой отметилась скандальная телеведущая Ксения Собчак. В субботу с утра она вкинула «данные из регионов», согласно которым на выборах лидирует КПРФ с 30%, а у «Единой России» всего 27%.

«Пока мои прогнозы сбываются», – многозначительно констатировала Собчак.

Власти отреагировали мгновенно. Несмотря на окрики ЦИК о недопустимости публикации данных экзитполов, они были вброшены в интернет с пометкой, что именно такими данными пользуются «в администрации президента». Там «Единая Россия уверенно лидировала с 49,3%, а КПРФ набирала 18,6%. В Москве показатели двух лидеров были 44% и 21%, в Петербурге – 38% и 13%.

В обеих столицах хорошие показатели у новой либеральной партии «Новые люди», в Питере она даже вышла на второе место.

Дальше в войну экзитполов вступили коммунисты. Симпатизирующий КПРФ публицист Борис Кагарлицкий опубликовал пост, в котором утверждал, что в регионах Сибири и Дальнего Востока партия Зюганова лидирует, набирая от 38 до 26%, в то время как у «Единой России» 32-21%. Власть противопоставила этому официальные данные: 43% у «Единой России», 17% – у КПРФ.

«Идет война экзитполов. Привлекательная игрушка для элиты, но совершенно бессмысленная для электорального воздействия», – прокомментировал политолог Марат Баширов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов воспринял нынешние игры в Майдан за чистую монету. Он не понял, что его новые союзники навальнисты используют эти выборы только как тренировку, и устроил фальстарт, объявив о начале массовых протестов.

«Сейчас каждый второй готов принять участие в уличных акциях. Уверен, протест будет, будет организованным и массовым», – заявил Зюганов.

Его московский наместник Валерий Рашкин целыми днями “играет в Навального”, устраивая стримы в YouTube в стале своего молодого учителя-уголовника. Он использует фирменную лексику блогера, разглогольсвуюя о “тотальной фальсификации” партией “жуликов и воров”.

Жалкая попытка престарелых политиков спеть свою лебединую песню распотешила экспертов.

«Зюганов неожиданно намекнул на возможные протесты после выборов. Он, случайно, не рекомендует властям в таком случае действовать в стиле его любимого Лукашенко?», – с иронией интересуется политолог Евгений Минченко.

«С глубоким удовлетворением наблюдаю сейчас истерию в рядах КПРФ. Зюганов заявляет о массовых акциях протеста! Вот только что не так, Геннадий Андреевич? А не так то, что заблокировано «Умное голосование», на которое делали ставку кандидаты от КПРФ. Они были уверены, что зарубежный ресурс никто не «прогнёт».

Интересно, что Волков и компания отказываются возвращать полученные средства, объясняя это «форс-мажором» со стороны зарубежных IT гигантов. Это очень интересный сюжет. Ссора ФБК с КПРФ ставит экстремистов в изгнании в очень неудобное положение перед западными кураторами. Вот так горит земля под ногами предателей!», – написал доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов.