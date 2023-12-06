«Русский майдан» намечен Западом на февраль-март – Матвейчев

В канун выборов президента РФ Запад будет разыгрывать несколько сценариев для срыва голосования и организации акций протеста. Русский «майдан» должен состоятся в конце февраля – начале марта.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил политтехнолог, депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«80% наших граждан по последним опросам хотят принять участие в выборах. Абсолютное большинство хочет, чтобы там был кандидатом Путин. Он будет конечно, и люди хотят проголосовать именно за него. При этом люди опасаются каких-то диверсий и провокаций со стороны Запада. Пакости эти, безусловно, будут. Я уже несколько из них перечислял, которые напрашиваются: скорее всего, грохнут Зеленского и заявят, что это Путин сделал, чтобы объявить ему опять очередную международную изоляцию. Во-вторых, могут какую-нибудь грязную бомбу взорвать на Украине и сказать, что русские это сделали, чтобы остановить какое-нибудь украинское наступление», – считает эксперт.

По его оценке, параллельно во внутренней информационной политике будет раскачиваться националистическая тема.

«Сейчас огромное количество пабликов левых, всевозможных ботов – украинских, американских, балтийских и так далее. Вместе с ними и наши дебилы националисты, и многие ура-патриоты туда же, и все на свете залезли в эту националистскую провокацию, даже просто обычные граждане, которые просто возмущены, что там очередную девочку кавказцы или жители среднеазиатских стран изнасиловали. А вот ещё 10 человек изнасиловали, и это, в основном, фейки, или не фейки, а статистика за 20 лет. Берут и делают новость, что произошло вчера, позавчера и так далее», – указал Матвейчев.

По его оценке, конечная цель этой прокачки – организация русского «майдана» с использованием соцсетей, как это было на Украине.

«Про мигрантов пытаются раскачать, греют эту тему, чтобы была какая-то вспышка. Скорее всего, на роль вспышки отведут что-нибудь вроде резонансного убийства: какие-то мигранты или кто-то кого-то похитит, изнасилует, убьет. Поскольку народ уже разогрет, сейчас идут, что называется, «холодные звонки», тема просто греется, а к февралю-марту, когда уже прям все будут кипеть, когда все будут на взводе, что-то случится. Это могут быть, кстати, вполне какие-нибудь диверсанты, или подкупленные какой-нибудь украинской диверсионной группой иммигранты. И вот тут в соцсетях скажут – «доколе! Выходим на Майдан! Россия для русских!», и дальше, собственно, по сценарию со всеми вытекающими. Вот такой вариант, скорее всего, они могут заготовить», – заключил Матвейчев.