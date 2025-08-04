Беда Украины в изначально ошибочном подходе коллективного Запада к ведению войны против России путём затягивания конфликта.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состав, который мы видели, во главе с Мединским и с нашим Умеровым, уровень экспертности там всё-таки хромает. Возможно, да, я согласен [с Путиным], состав должен видоизмениться, возможно, мы это увидим. Как быстро? Я не вижу резона для Зеленского форсировать события. Наоборот, предыдущая вся логика указывала на то, что нам бы день простоять, да ночь продержаться.

Банально тянуть время. Ведь и многие европейские лидеры – вот эта политика подобострастия и заискивание перед Трампом, она строится в расчёте на то, что Трамп не вечен, пересидеть, в конце концов, Трампа», – объяснял Золотарёв.