«Русский мир наступает. Теряем Украину» – наци в ужасе от пророссийской рекламы в Киеве

30.01.2020, Киев, Максим Карпенко

В Киевском микрорайоне Позняки появились билборды, посвященные сотрудничеству с Россией. На них изображен бизнесмен Олег Катющенко, а рядом – надпись: «Россия – наш главный стратегический партнер».

Рекламный носитель вызвал шквал критики у националистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора». При этом, праворадикалы требуют от СБУ разобраться, кто оказался заказчиком «пророссийской» рекламы, и как она появилась в столице Украины.

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«Ну что, доигрались … теряем страну с каждым днем. Это не ДНР. Это Киев. Позняки. Просто сейчас повесили билборд: «Россия наш главный стратегический партнер». Дальше уже некуда. «Русский мир» наступает со всех сторон. Власть продвигает «мир» с Путиным. Вот он, «мир». Московские оккупантские триколоры», – негодует у себя в блоге один из координаторов инициативы «Прочь от Москвы» Андрей Смолий.

«Олег Катющенко, билборд с изображением которого увидели на Позняках, руководит украинским филиалом бизнеса по укреплению грунтов для строительства и фундамента зданий URETEK. Я не исключаю, что такую креативную и откровенную провокацию могли устроить конкуренты. Не очень верится в то, что руководитель бизнеса может быть настолько тупым», – в своем блоге отметил бывший замминистра информации Украины Дмитрий Золотухин.

«Даже если это грязная игра конкурентов, которых Катющенко не пускает на рынок полимерного инъектирования, или какая-то личная месть – это днище! Представьте, идет ветеран национально-освободительной войны по Киеву, а здесь… А еще страшнее – приехал воин в отпуск с фронта, где РФ воюет, идет по Киеву, а здесь «Наш главный стратегический партнер Россия»… «Где я , пацаны?»

Представляете? Баканов, не спи! Я понимаю, что в СБУ под твоим «чутким» руководством не нашли признаков преступления в действиях одиозного луганского коллаборанта Владимира Струка, но всему есть предел», – пишет в своем блоге член экстремистской военизированной группировки УНА-УНСО Назар Приходько.

Националист при этом отмечает, что коммунальные службы оперативно демонтировали скандальный бигборд, не дожидаясь, пока он вызовет широкий резонанс.