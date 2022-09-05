«Русский мир – не пропаганда, а выбор общества РФ. Это проблема» – Зе-депутат

Новости Украины

Россия автоматически является угрозой для существования Казахстана, Грузии, а также стран Балтии.

Об этом на организованном беглыми либералами так называемом «Конгрессе свободной России» в Литве заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Взяв контроль над Белоруссией – сейчас её Путин использует в своих целях. Захват Белоруссии в 2020 году, в январе 2022 года Путин провел спецоперацию в Казахстане, установил свой оккупационный режим, поставил гауляйтера Токаева. И теперь Казахстан тоже полностью используется в интересах России. 100 млрд. долларов нацфонда Казахстана, 150млрд. долларов президента бывшего Назарбаева, они сейчас идут в интересах войны. Люди говорят: нам надо «Байрактары» купить, они стоят каких-то 3млн долларов. 150млрд. долларов Назарбаев украл, и Путин сейчас эти деньги забрал, контролирует и использует! Здесь у меня вопрос к политикам Украины, к Олегу Дунда. Нельзя ли, чтобы международное сообщество этим тоже занялось? Казахстан сейчас – плацдарм. Его используют больше, чем Белоруссию. В Белоруссии войска стоят, я здесь финансирование идет, обход санкций идет. Как вы смотрите, возможно, чтобы, все-таки, международное сообщество обратило на это внимание. Нужно расчленить – Белоруссию, вытащить как-то, и Казахстан, и оставить РФ одну. Какое ваше мнение на этот вопрос?», – спросил Дунду казахский «оппозиционный» журналист.

Отвечая на вопрос, депутат порадовался, что у казахов есть «понимание, что Россия является сегодняшней угрозой существования независимого государства Казахстан».

«Все, что на сегодняшний день делает ваше правительство, я так на него смотрю, говорит о том, что оно готовится отторгать агрессию с севера. Почему? На сегодняшний день в Российской империи господствует идеология Русского мира. Она очень похожа на национал-социализм Гитлера. Основной тезис, который можно из него вывести – следующий. Как и у немцев в свое время, когда они говорили: «Вы говорите по-немецки, у вас немецкая культура, значит, мы идем к вам». Так же самое сейчас эта идеология говорит о том, что вы говорите по-русски, везде, где есть оттенки хотя бы чуть-чуть зачатки русской культуры – это все – Большая Россия и, соответственно, мы идем к вам. Идем к вам с танками, самолетами, в солдатских сапогах. И это касается всех. Это касается и стран Балтии, Грузии, Казахстана. Самая большая проблема – в другом. Не в том, что ею болеет высшее руководство Москвы. К сожалению, этим болеет все российское общество. Болеет имперским синдромом, версальским, фашистским», – пропагандировал Дунда.