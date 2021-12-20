«Русский мир платит артистам»: Мухарский оправдывается за корпоративы в Донецке

20.12.2021  12:24 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Культура, Политика, Украина
Новости Украины

Скандальный украинский шоумен-русофоб Антон Мухарский был вынужден вести корпоративы для русскоязычных в Донецке, чтобы заработать денег на украинизацию.

В этом он признался в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандальный украинский шоумен-русофоб Антон Мухарский был вынужден вести корпоративы для русскоязычных в Донецке, чтобы...

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Мухарский также пожаловался, что сам долго жил в двуязычном мире, но позже перешел на сторону украинства.

«Эта половинчатость наша, она приводит к определенной шизофрении. Мы постоянно живем, я по крайней мере жил, в состоянии раздвоенном – я люблю Украину, пытаюсь поддерживать Украину на своем уровне, делать какие-то проукраинские проекты, но поскольку украинцы не платят за это деньги, то деньги приходится добывать в Русском мире. Потому что Русский мир заплатит артистам. Украинский не платит», – сказал русофоб.

«И, добывая деньги на донецких корпоративах, я их вкладывал, например, в галерею независимого искусства, мы создали проект «ЖлобАрт», создал галерею украинской живописи, у меня огромная коллекция картин 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов», – заявил Мухарский.

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