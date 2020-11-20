«Русский мир» по–одесски. Реалии оккупации

20.11.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Выборы одесского мэра прошли, а послевкусие осталось. Такое, знаете, словно дерьмом окатили.

И не только потому, что вышедшие во второй тур Геннадий Труханов и Николай Скорик по инерции считались среди их наивных адептов «пророссийскими кандидатами». Но как только избиратели проигравшего Скорика вздохнули от того, что «он хотя бы не предатель» — а Труханов вскрылся, когда развесил по городу ренегатские билборды с посылом «Если не придешь проголосовать за меня, к тебе придут «вежливые люди» — Скорик, очень «пророссийски» именовавший себя на билбордах Мыколой, отмочил еще круче. Он заявил о наличии у Труханова паспорта гражданина России и направил президенту обращение с требованием лишить его украинского гражданства и вообще всячески «разъяснить», как Шариков сову.

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Это «русский мир» по–одесски — бессмысленный и беспощадный. Реалии оккупации.

Таким образом торжество здравого смысла в виде 0,1% голосов за нацистов разных сортов, выявленное в первом туре, тут же перебилось смачным плевком в своих избирателей со стороны не нацистов. Якобы.

Свой среди чужих, чужой среди своих. Теперь так можно говорить не только о Труханове, которого на выборах поддерживали не просто сторонники стабильности, но и самые агрессивные слои украинских националистов. От рисующего свои «шедевры» фекалиями Ройтбурда, заявившего, что «2 мая 2014 года — день, спасший страну», до убийцы на довольствии МВД и СБУ Сергея Стерненко. От безумной активистки майдана Алены Балабы, шесть лет назад спалившей на Вечном огне Георгиевскую ленту и давшей отмашку «вату жечь», до блогера-дегенерата Стаса Домбровского, жалеющего, что погибшим в Доме профсоюзов «в выжженные глазницы не нассали». От урода от т.н. автомайдана Евгения Резвушкина, который катается по городу на джипе с трезубцем и номером 666, включая 9 Мая фашистские марши, до активиста «Нацкорпуса» Демьяна Ганула (Стерненко номер два) и «Нацкорпуса» в целом. И этот список можно продолжать бесконечно долго… То есть вся эта психиатрическая дичь поддержала «пророссийского»Труханова!..

Конечно, на таком фоне, выстроивший свою предвыборную программу на том, что «я хороший почти 50-летний мальчик из приличной семьи» Скорик, выглядел лучше. На него работали и ненависть нациков, основанная на членстве в Партии регионов (как будто Труханов в ней не состоял), и восторженные посты «добрых людей» в соцсетях — мол, посмотрите, какой с Николашей вышел телеэфир: звонившие в студию зрители стопроцентно за него, какой умничка! Но — о, боги! — я никогда не забуду эту скуку во время просмотра данных, безусловно, проплаченных эфиров, таких же, как реклама памперсов: часами я слушала про суверенность Украины и «наш Крым». И только про «русский мир» ничего не было… Однако на руку Скорика играли и обыски в офисах ОПЗЖ, и «манипуляции и фальсификации» с бюллетенями и во время подсчета голосов, о которых он сам же и заявлял. И даже его высказывание о происходящем — «Это противостояние одесситов и всей системы «зеленой» власти во главе с Офисом президента и представителями СБУ и МВД» — тоже, вроде бы, должно было вызвать доверие, но…

Но и Скорику пришло время показать «свою русскость». Тем, до кого доходит, как до жирафа. «Гражданство Российской Федерации Труханова было официально подтверждено Главным управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ, — разоблачил оппонента нардеп. — На этом основании Государственная миграционная служба Украины обязана начать в соответствии с данными нормами процедуру лишения Труханова украинского гражданства, что в установленном законом порядке тянет за собой невозможность нахождения Труханова в должности городского головы».

Русский паспорт Труханова — такая себе старая нафталиновая притча, которую уже десять лет юзают его противники и желтые издания. Ксерокопии этого паспорта в заказных сюжетах видели все, а оригиналы — никто. Также некие «никто» из сторонников одесского мэра давно уже сообщили, что Труханов через суд отказался от российского гражданства (а лично вам как больше нравится?). Однако после поддержки нацистов становится все равно — хоть Сербский паспорт сюда присовокупите, еще и Белорусский, хоть заявите, что это вовсе не Ленин, а Труханов в мавзолее лежит… Да пофиг.

Просто оба этих «пророссийских товарища» уже и не знают, как еще выслужиться в украинском патриотизме, ведь гауляйтерами им еще служить и служить. И в Киеве такие старания, безусловно, оценят.

И только одно в этой позорнейшей ситуации радует. Тот факт, что за Труханова в миллионном (!) городе проголосовал 93921 избиратель. А за Скорика — 72974. Таким образом, разрыв между ними составил 20947 голосов. Это население ПГТ, это меньше, чем подписчиков у любого — вот какой у вас любимый? — блогера; меньше, чем голосуют зрители на шоу талантов или заказывают в телемагазине чудо-швабры… А больше чем две трети все-таки сразу были в курсе, что к чему.

Однако теперь я всегда буду думать о том, что будет чувствовать тот же Труханов, распинаясь в очередной раз о возвращении на места демонтированных по расписанию мемориалов маршалу Жукову. Или о том, какими глазами на него будет смотреть его «любимка» Ройтбурд — то ли, думая, какой еще издевательский мэм о Труханове в интернет выложить, то ли полотно про анальный секс (других у мытця майдана почти нет) создать? А если ОПЗЖ замутит какой-нибудь митинг, я даже с целью «пофотографировать для прессы» на него не пойду, потому что его «пророссийские» лидеры могут потребовать задержать меня, например, за то, что не провозгласила ни разу «Россия — страна агрессор»…

То есть, как бы националисты не старались, а мастер-класс по плевкам во все возможные колодцы выиграли Скорик и Труханов. Героям слава! А нацистам у них — учиться, учится и учиться.