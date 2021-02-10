Русский мир пошёл от Украины, которая от него отказалась – Карасёв

10.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина не может соединиться с Россией в силу геополитических причин, но с нее начался Русский мир, о котором говорят в России.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас политические системы разные. Экономику можно соединить в рамках торговли. А если говорить о полном тождестве, то это невозможно по геополитическим причинам. И зачем?

Как сказал Песков, «Украина – это русский мир». А я скажу, что Русский мир – это Украина. Когда мы говорим «Украина – это Русский мир», это значит, что Украина – часть большого Русского мира. Когда мы говорим что Русский мир – это Украина, это значит, что Украина больше, чем Русский мир. И это значит, что Русский мир пошел с Украины. Галичан называли русинами.

Если смотреть на Русский мир с позиции украиноцентризма, а так и надо смотреть на Русский мир – с позиции украиноцентризма, то надо понимать, что Украина – больше чем территория нынешней Украины. Посмотрите Нечерноземье, какая там топонимика – город Владимир, Ярославль», – рассуждает Карасев.

Отличие Украины от России – в европейском выборе Украины. Россия, по мнению политолога, выбрала евразийский путь.

«Почему в 1991 году 90% людей (кроме крымчан, там 56%) проголосовали за независимость? Потому что главное было не только в том, что мы перейдем на украинский язык. Мы верили и верим до сих пор, должны верить, что Украина будет успешной, демократической, европейской страной. Наше единство – не столько в языке, а в том, что мы большая, демократическая, свободная страна, которая выбрала свое европейское будущее.

Они выбрали другой путь – евразийский, евразийских ценностей, ближе к Китаю, к моделям политической системы, которая идет на восток», – вещал Карасев.