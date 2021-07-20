20.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, США
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Русский мир противостоит возомнившим себя исключительными англосаксам и американцам

Основная концепция Русского мира состоит в том, что он противостоит проявлениям национализма, не противопоставляя...

Основная концепция Русского мира состоит в том, что он противостоит проявлениям национализма, не противопоставляя им собственную исключительность.

Об этом в эфире YouTube- канала «Медиаклуб формат А3» заявил политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русский мир противостоит, когда кто-то пытается сказать, что он исключительная нация и он ровнее всех остальных. То есть, нельзя сказать, что есть украинский национализм, а мы ему противопоставляем русский национализм… или есть белорусский национализм, а мы ему противопоставляем русский национализм. Нет, мы как раз против всякого национализма», – сказал Матвейчев.

«Мы почему били Наполеона – потому что он считал французов самыми крутыми. Мы били Гитлера, который считал, что лучше всех это немцы. И мы точно так же противостоим англосаксам и американцам, которые говорят – «мы исключительная нация».

И, конечно же, мы никогда не признаем лозунга, типа, «Украина понад усе» и так далее. Мы никогда не признаем никого, кто будет говорить, что «понад усе» и «превыше всего» и прочее. Это одна из ценностей Русского мира, что ни одна нация не должна быть над другой», – подчеркнул политолог.



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