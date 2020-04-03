«Русский нам пригодится при уничтожении России» – офицер ВСУ

03.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Существование и развитие российского государства означает уничтожение Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Skrypin.ua» заявила экс-боевик ДУК «Правый сектор», ныне офицер морской пехоты ВСУ, командир огневого взвода САУ Елена Белозерская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с Россией так или иначе находимся в одной и той же геополитической нише, и не будет между нами мира никогда. Они в первую очередь – империя, и империя либо расширяется, либо начинает загнивать. Они ведут свою историю от Киевской Руси, хотят вести историю от Киевской Руси, мы – тоже. Если Киевская Русь наша, то тогда они выходит не потомки киевских князей, а потомки Орды, они с этим смириться не могут и никогда не смирятся. А существование и развитие их государства означает уничтожение нашего, и наоборот. Поэтому мира не будет.

Да, можно как-то искусственно замирить, перестать стрелять, как кое-кто говорит, но это означает, что мы просто притормозим решение этой проблемы и передадим её нашим детям», – заявила Белозерская.

Ведущий, пропагандист Данил Яневский поинтересовался, что такое для Украины будет победой, а что поражением.

«Я полушутя всегда говорю – на белом танке в Донецк заехать. Но поскольку я теперь артиллерист и служу на САУ, то я согласна на белую САУшку. Заехать в Донецк на белой САУшке, провести там военный парад, торжественное фото, торжественная демобилизация. То есть мы возобновили контроль над этими территориями. Идти до Москвы не надо», – поделилась фантазиями «офицерка».

«А Крым?» – уточнил Яневский.

«Крым так же, конечно. Естественно, но пока что, я всё-таки практик, я не настолько идеалист, я понимаю, что так просто завтра на белых САУ или не на белых мы в Крым не поедем. Это надо ждать, пока Россия ослабеет, пока Россия развалится. Возможно, будет четвёртая мировая, потому что третьей мировой была холодная, может и такое быть, и в коалиции других государств.

Я думаю, что если надо будет зачищать вражескую территорию, то мы пойдём, кто ещё? Американцы за нас воевать не будут. А всякие народы, у которых есть заслуженный зуб на Россию, такие как поляки, такие как грузины, они по-русски уже плохо разговаривают или вообще не разговаривают, или с сильным акцентом. А мы ещё русский не забыли, и я думаю, что когда-то мы будем играть ключевую роль в уничтожении Российской империи и возвращении наших земель», – сказала Белозерская.