Русский политик из Латвии не смог попасть на похороны в ДНР

22.04.2020, Москва, Михаил Рябов

Глава латвийской политической партии «Действие» и лидер правозащитной организации «Русский Мир Латвии» Руслан Панкратов заявил, что не смог попасть в ДНР на похороны своей бабушки, поскольку ему было отказано в выезде из Ростовской области.

Панкратов накануне получил извещение о смерти своей родной бабушки по материнской линии в городе Амвросиевка и пытался добраться до места похорон.

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Однако российские пограничники в Ростовской области отказались его выпустить и дать возможность въехать в ДНР, ссылаясь на нормы постановления о карантине.

Панкратов ссылался на пункт постановления, которое разрешает проезд в случае похорон, однако 17 часов разбирательств так и не дали результата.

«На похороны Руслан Вячеславович Панкратов так и не попал. Его бабушку, Марию Яковлевну, похоронили совершенно незнакомые люди из соцслужбы города. Российско-латвийскую границу Руслан Панкратов пересёк в обратном порядке без проблем, вопросов у пограничников ФСБ РФ на паспортном контроле не возникло ни одного», – сообщает пресс-служба политика.

Панкратов подал жалобы в погранслужбу с требованием внутрислужебного расследования.