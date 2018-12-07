07.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Киев, Мнение, Политика, Украина
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Русский писатель спрогнозировал убийство Тимошенко

Нельзя снимать со счетов самый жёсткий вариант для кандидата, который представляет максимальную угрозу для президента Украины Петра Порошенко на выборах.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политик и писатель-публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко, собственно говоря, не самодержавный президент. Ему американцы выдали ярлык на княжение в оккупированной ими Украине, поэтому вопрос начала войны решает не Порошенко, а в Вашингтоне.

Порошенко нужна победа на выборах, поэтому ему его же американские советники, так же, как Януковичу, подсказывают нехитрую многоходовку: выход во второй тур с кандидатом, на фоне которого Янукович или как сегодня Порошенко будет смотреться для избирателей очень даже хорошо. И вот этот сценарий, на мой взгляд, Порошенко начинает разыгрывать», – заявил писатель.

«А они не попытаются ликвидировать Тимошенко и свалить всё это на Россию? Порошенко, чтобы выиграть, надо будет, если понадобится, отстреливать реальных кандидатов», – отметил ведущий Владимир Соловьёв.

«Вот этот вопрос зафиксируем в аналог нашей программы. На самом деле, самого жёсткого варианта для кандидата, который максимальную угрозу для Порошенко представляет, нельзя снимать со счетов», – согласился Николай Стариков.

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