Русский писатель спрогнозировал убийство Тимошенко

07.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Нельзя снимать со счетов самый жёсткий вариант для кандидата, который представляет максимальную угрозу для президента Украины Петра Порошенко на выборах.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политик и писатель-публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Порошенко, собственно говоря, не самодержавный президент. Ему американцы выдали ярлык на княжение в оккупированной ими Украине, поэтому вопрос начала войны решает не Порошенко, а в Вашингтоне.

Порошенко нужна победа на выборах, поэтому ему его же американские советники, так же, как Януковичу, подсказывают нехитрую многоходовку: выход во второй тур с кандидатом, на фоне которого Янукович или как сегодня Порошенко будет смотреться для избирателей очень даже хорошо. И вот этот сценарий, на мой взгляд, Порошенко начинает разыгрывать», – заявил писатель.

«А они не попытаются ликвидировать Тимошенко и свалить всё это на Россию? Порошенко, чтобы выиграть, надо будет, если понадобится, отстреливать реальных кандидатов», – отметил ведущий Владимир Соловьёв.

«Вот этот вопрос зафиксируем в аналог нашей программы. На самом деле, самого жёсткого варианта для кандидата, который максимальную угрозу для Порошенко представляет, нельзя снимать со счетов», – согласился Николай Стариков.