«Русский побогаче будет» – эксперт на ТВ принципиально отказался говорить на мове

24.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевский политолог Александр Семченко, отвечая на вопрос телезрителя, отказался где бы то ни было говорить на «мове» из-за принципиального несогласия с произошедшим в 2014 году.

Об этом он заявил в эфире телеканала «КРТ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Он имеет степень профессора, а человеческим языком не владеет», – возмутился позвонивший в студию украинец.

На что Александр Семченко ответил, что профессорской степени у него нет, а на украинском языке не разговаривает принципиально после событий 2014 года.

«Почему я не хочу говорить на украинском языке? Это принципиальная позиция. До 2014 года я нормально относился к украинскому языку. Будучи на государственной службе, я даже насаждал украинский язык. Приехал в Днепродзержинск, в Сумы руководить налоговой, там люди говорили по-русски, я: «Нет, будем проводить совещания на украинском, потому что мы государственные служащие, мы должны».

Но после 2014 года это принципиальная позиция. И по поводу того, что это «людська мова» я так скажу, что русский язык, так исторически сложилось, уж извиняйте, но он в плане науки, культуры, будет побогаче украинского», – сказал эксперт.