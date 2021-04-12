Русский посол рассказал о космических перспективах российско-сербских взаимоотношений

12.04.2021, Белград, Алексей Топоров

К 60-летию первого полета человека в космос «Почта Сербии» совместно с госкорпорацией «Роскосмос» подготовила специальный выпуск почтовых марок.

Об этом и других аспектах сотрудничества России и Сербии, приуроченных к юбилею, написал в своей статье для издания «Политика» посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

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«Я рад, что Юрий Гагарин и другие наши покорители орбитальных высот в Сербии вспоминаются с большой теплотой в душе, которая в остальном характерна для взаимоотношений наших братских народов, – говорится в новой статье Александра Боцана-Харченко, приуроченной к 60-летию полета Гагарина. – И что за новыми успехами России в изучении космоса внимательно следят в Сербии.

Одна из ключевых транспортных артерий Белграда носит имя Юрия Гагарина. Русская школа в сербской столице носит имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. В Лозовике (муниципалитет Велика Плана) с 60-х годов работают клуб и музей космонавтики, которые неоднократно посещали космонавты из Советского Союза и России.

К 60-летию первого полета человека в космос «Почта Сербии» совместно с российской госкорпорацией «Роскосмос» подготовила специальный выпуск почтовых марок».

По мнению посла, сегодняшнее российско-сербское сотрудничество приобретает инновационный характер. Так, речь идет о процессе организации производства в Белградском институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» российской вакцины против коронавируса «Спутник V», кстати, названной так в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного командой Сергея Королева в 1957 году.

«На повестке дня строительство совместного Центра ядерной науки, технологий и инноваций в Сербии, в рамках которого планируется производство передовых фармацевтических препаратов. Укрепляются контакты между центрами развития высокотехнологичных проектов, такими как российский фонд «Сколково» и научно-технологический парк «Белград».

В этот важный день мы особенно рады отметить, что наше стратегическое партнерство с Сербией имеет, без всякого преувеличения, космическую перспективу. Надеемся, что в ближайшем будущем мы наладим сотрудничество с сербскими друзьями в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях и достигнем конкретных результатов в этой сфере», – добавил Александр Боцан-Харченко.