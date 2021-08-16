Русский разведчик: «Для молодых сотрудников СБУ нацистские взгляды стали мейнстримом»

16.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Новости Украины

Как в рамках украинской спецслужбы уживаются обладатели дорогих машин и квартир, и те, кто воруют кабель, чтобы прокормить семьи? Почему палачи СБУ не считали русских Донбасса за людей? Попытается ли ведомство Баканова раскачать ситуацию в России перед выборами в Госдуму?

Об этом и о многом другом «ПолитНавигатору» рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, перешедший на сторону России.

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Досье:

Василий Николаевич Прозоров – родился в Бердянске. С 1999 по 2018 годы работал в Службы безопасности Украины на оперативных должностях. С мая 2014 года работал в центральном аппарате СБУ, в штабе Антитеррористического центра. Подполковник в должности «старшего консультанта-эксперта». С апреля 2014 года, исходя из личных убеждений, начал сотрудничать со спецслужбами России. Был свидетелем зверств и убийств, которые творились в секретной тюрьме СБУ в Мариуполе. Приблизительно в 2019 году перебрался на территорию России, где выступил с громкими разоблачениями украинской спецслужбы, выпусти книгу «Точка невозврата» и основал агентство UkrLeaks, публикующее расследования деяний киевского режима.

В последнее время СБУ снова стало упоминаться в связи с громкими скандалами, в частности с попыткой разгрома организации Ильи Кивы и использования в этом «гражданина из Горловки», что сам Кива связывает с личностью сотрудника харьковского отделения СБУ, некоего Дягилева. А также с обнаружением повешенного трупа оперуполномоченного отдела «Т» днепропетровского СБУ, в предсмертной записке обвинившего в своей смерти собственное начальство. Как вы бы прокомментировали все произошедшее?

– Использование подставных свидетелей и вообще провокаций – нынешний бренд СБУ. Активно это стало прорастать в период руководства службой Василия Грицака. Тогда Служба стала просто фабрикой по производству фейковой информации. А объяснялось это просто – катастрофическим падением профессионализма и стремлением Грицака и компании повысить свою значимость во властных структурах.

Что касается ситуации со старшим опером по особо важным делам главного отдела «Т» Управления СБУ в Днепропетровской области… Мне трудно судить, не имея полной информации. Должен сказать, что к моменту достижения подобной оперативной должности (это максимум что может достичь чистый оперативник), сотрудник уже приобретает немалую долю цинизма, психологической устойчивости, достаточного опыта и авторитета. Что должно было произойти с сотрудником, чтобы он пошел на суицид – трудно предположить. Тем более в свой предсмертной записке он якобы указывает виновных в своей смерти – это его непосредственные начальники.

Можно только предположить, какая обстановка в отделе «Т» Днепропетровска, как давили на подчиненных руководители, что старший опер по особо важным делам пошел на суицид. Впрочем, это может свидетельствовать в целом об ухудшающейся обстановке внутри самой службы.

Известный блогер Анатолий Шарий, не стесняясь, называет нынешнее СБУ преступной организацией, согласны ли вы с подобным утверждением?

– В какой-то степени да. Я неоднократно рассказывал, как был свидетелем преступлений, совершенных именно сотрудниками СБУ на Донбассе. Очень страшно наблюдать, как преображаются люди, попав в ситуацию вседозволенности и безнаказанности. И как, например, молодой офицер аналитического отдела начинает регулярно пытать людей, явно получая от этого удовольствие. Руководство закрывало на это глаза.

Что еще имеет в виду Шарий…. Верхушка СБУ для повышения своей значимости, выполнения планов и демонстрации «профессионализма» не считается с законами и правилами. Обычной практикой стали подставные свидетели и провокации.

Но я бы не стал обобщать это на всю организацию. Большинство сотрудников – обычные люди, живущие по принципу «моя хата с краю». У них задача – дотянуть до пенсии и уволиться. Если удастся – заработать немного денег. Вопреки всеобщему стереотипу, что все сбушники шикарно живут, это не так. Яркий пример – в феврале 2019 года в Запорожье задержали двух майоров областного управления, которые воровали кабель, чтобы сдать цветной металл проволоки в приемку. Это мои бывшие коллеги, я их знал во время службы в Запорожье и честно скажу – это люди, которые жили на одну зарплату. А она, между прочим в СБ Украины не такая уж и высокая.

Но, разумеется, есть и другая сторона медали. Существуют целые подразделения, преимущественно в структуре ГУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью и ГУ контрразведывательной защиты экономики, которые могут себе позволить и дорогие машины, и дорогие квартиры, и многое другое. Такие сотрудники, можно сказать, встроены в коррупционную сеть СБУ и контролируют различные прибыльные отрасли; контрабанду, наркотрафик, махинации в земельной, кредитно-финансовой и топливно-энергетической сферах.

И вот такие сотрудники, конечно, не утруждают себя соблюдением закона. Распоряжения вышестоящего в коррупционной системе лица для таких сбушников важнее закона, устава или норм этики и морали. Деньги превыше всего.

Вы неоднократно говорили, что в сегодняшние спецслужбы Украины активно проникает идеология нацизма и реваншизма. По вашему мнению, когда это началось, после второго майдана или ранее? И почему внутри самой структуры нет противодействия этому – идет ротация кадров?

– Сложно сказать, когда это началось. До майдана в Службе невозможно было открыто говорить о своих радикальных взглядах. Но с 2014 года, тем более в зоне АТО, любые скрытые пороки в людях, жестокость, ненависть стали проявляться. Это не получало должной реакции сверху, оставалось безнаказанным. Такие эмоции культивировали и ширились. Конечно, не все сотрудники разделяют нацистские взгляды. Но теперь уже не принято рассказывать о своей позиции, отличной от мейнстрима.

В СБ Украины много людей, которые далеки от политики. Поэтому еще раз выскажу свое мнение: СБУ в основном делится на две части – одна зарабатывает деньги в различных незаконных схемах; другая – перебивается на невысокой зарплате и тянет до пенсии.

Хотя надо признать, после Майдана очень много сотрудников СБУ по тем или иным причинам уволилось, на их место пришли молодые сотрудники, которые не знают иной работы, как при этой Украине, вот для них пронацистские идеи в службе не являются чем-то необычным.

Изуверские методы работы СБУ с «сепаратистами» уже стали притчей во языцех. При этом украинская спецслужба – прямая наследница КГБ, старой советской школы. Я не сторонник идеализации методов КГБ или российской ФСБ, но все же столь нарочитое применение насилия, что даже и не скрывается, не практикуется в России, да и в СССР, во всяком случае в последние годы, этим старались не бравировать. Когда, по-вашему, это появилось на Украине и под влиянием каких факторов?

– Как я уже говорил – безнаказанность и вседозволенность. Ведь большинство сотрудников СБУ прошли не одну ротацию в район проведения АТО-ООС. Кто-то ездил в ротации от центрального аппарата, кто-то от региональных подразделений. Кто-то переводился по каким-то причинам в управление СБУ по Донбассу и служил в Мариуполе, Краматорске или Северодонецке. Кто-то в составе военной контрразведки находился в подразделениях ВСУ или Нацгвардии. И сразу же, с весны 2014 года сотрудники силовых структур стали проявлять пренебрежительное отношение к местному населению.

По мнению киевских силовиков местные жители все как один являлись сепаратистами, изменниками и сторонниками Русского мира. Сотрудники СБУ не являлись исключением. В дальнейшем пренебрежение сменилось на ненависть. Откровенно говоря, некоторые представители киевских силовиков не считали местных жителей за людей и искренне полагали, что могут делать с ними все, что угодно. Естественно, такое пренебрежение нормами права оказалось заразным и многие сотрудники СБУ, находясь в ротациях, привыкли не стесняться в применении физического насилия, осознавая свою безнаказанность.

Кроме того, серьезную роль сыграл следующий фактор. Надо признать, что после Майдана много сотрудников СБУ уволилось. Это серьезно сказалось на уровне профессионализма всей службы. В то же время, от СБУ требовали скорейших результатов по борьбе с сепаратизмом. В результате, сотрудники СБУ в погоне за показателями стали просто выбивать нужные показания из лиц, которых они подозревали в причастности к ДНР-ЛНР. Естественно, в результате применения таких методов дознания случались и убийства гражданских лиц. Однако, за все время к уголовной ответственности привлечены были считанные единицы сотрудников СБУ. Что тоже стало показателем безнаказанности для других сотрудников. К сожалению, практика выбивания показаний из подозреваемых стала нормой на Украине.

Ваше желание перейти на сторону России, чтобы показать во что выродилась украинская спецслужба и во что превратилась страна, вполне объяснимо и достойно уважения. На ваш взгляд, в структуре СБУ много людей, разделяющие подобные настроения (если не переход на сторону России, ЛДНР, то хотя бы активное неприятие того, во что превратилась СБУ и нынешняя Украина). Что держит их на службе и по сей день, если они остаются там?

– Должен сказать, что такие люди есть, но они стараются не светить свои взгляды. После Майдана таких людей было очень много. Сотрудники в своем большинстве не принимали переворот, который произошел в феврале 2014 года. Но дальнейшие действия украинской власти очень эффективно заставили большинство сотрудников смириться и выполнять новые преступные приказы. Кроме того, очень весомым фактором, который заставлял людей смириться с новой реальностью, это бытовые вопросы. Школы и детские садики детей, работа жен, близкая пенсия, служебное жилье – бросить все это и уехать решились не многие. Но в основном думающие сотрудники стараются увольняться на пенсию, как только подходит такая возможность.

Вы также часто говорили о том, что структура СБУ наводнена иностранными агентами, и что западные спецслужбы напрямую кураторствуют над украинскими коллегами. Насколько все же СБУ подотчетна Вашингтону и насколько вольна сама в своих действиях? Какие принципы и методы насаждают в украинских спецслужбах западные «партнеры», насколько плотно они контролируют работу украинских подопечных?

– Да, я говорил и продолжаю говорить, что СБ Украины находится под плотным контролем американской стороны. Причем, если при Грицаке наблюдались еще попытки хотя бы выглядеть самостоятельно, то при Баканове ни о какой самостоятельности говорить вообще не приходится.

Разумеется, американская сторона привнесла новые веяния в службу. Американские советники развернули активную работу по обучению сотрудников СБУ. Различные семинары, курсы, тренинги стали нормой. Причем, если в оперативную работу американцы не стали особенно влезать, то очень большой упор они стали делать на информационно-психологические операции (ИПСО), а также разведку в открытых источниках, так называемый OSINT (Open–sourceintelligence, — это поиск, сбор, выбор и анализ разведывательной информации из открытых источников). Именно поэтому в структуре СБУ и других силовых ведомствах началось активное развитие подразделений ИПСО и компьютерной разведки.

Довольно часто приходиться наблюдать в российских пабликах украинских и заукраинских пользователей, что пытаются напрямую или опосредованно продвигать среди россиян свою повестку. В то же время любое высказывание с критикой режима в Киеве со стороны граждан России подвергается мгновенному нашествию укро-пользователей с негативными комментариями. Так, недавно опубликованный трейлер российского кинофильма «Солнцепек» о событиях в Луганске 2014 года подвергся настоящему нашествию в ютубе. Это искренние проявления майданного патриотизма жителей Украины или же управляемый процесс?

Опять же, как я сказал выше – с 2014года украинские специалисты, под руководством западных советников, развернули активную информационную войну против России и республик Донбасса. В ход идет все – откровенные фейки, вбросы провокационных тем для обсуждений, телефонный терроризм. В рамках этой войны спецслужбы курируют и поощряют так называемых интернет-троллей, которые представляются «дочерями офицеров» и набрасываются в комментариях на любые публикации, которые опровергают официальную пропаганду Киева.

Кроме того, можете сами убедиться, очень активно украинские информационные подразделения включаются в набросы против любых успехов России, будь то наука, спорт, экономика, образование или военное дело. Мне известно, что в Управлении ИПСО командования Сил специальных операций ВС Украины ведется отдельная долгоиграющая операция по обливанию грязью достижений России. Выводы делайте сами.

– В СБУ и других спецслужбах одними из основных направлений работы являются операции в сфере информационной войны. Украинским агентам легко работать в России. У нас один язык, одна история, ментальность, традиции и обычаи. В руководстве и СБУ, и ГУР, и РНБО очень сильно мнение, что именно ударами изнутри можно ослабить и даже развалить Россию. И работа с протестным электоратом как раз идет в этом ключе.

Есть ли у вас информация о готовности СБУ расшатывать ситуацию внутри России перед ближайшими выборами в Госдуму? Если нет, то, как вы считаете, захотят ли в Киеве воспользоваться ситуацией и будут ли готовиться работать в этом направлении?

– Не просто захотят воспользоваться, а пользуются и очень активно. Я еще в 2017 году сам слышал от специалистов ИПСО ССО, что они готовят несколько информационных операций на выборы президента РФ в 2018 году. Уверен, что и в этом году такие задачи перед ними стоят. Но я сомневаюсь, что в этом плане Украине удастся добиться больших результатов.

В то же время на Украине многие эксперты говорят о возможности очередного майдана или просто политического обострения на Украине ближайшей осенью. И что якобы за процессами будут стоять отставленный Аваков и «Нацкорпус». Насколько, на ваш взгляд, велика вероятность подобного развития событий? И если это произойдет, то какой исход вы лично прогнозируете, тем более что хочется понять роль в предстоящей политической дестабилизации страны западных кураторов Киева?

– Трудно сказать. За прошедшие семь лет постоянно появляются слухи о предстоящих массовых волнениях, об очередном Майдане, даже о военном перевороте. И как в сказке про пастушка, когда постоянно кричишь «волки, волки», люди потом перестают вообще реагировать на это.

Как известно, украинский народ может терпеть долго, и даже очень долго. Без внешнего вмешательства, провокаций, работы целой сети НПО поднять народ на свержение власти невозможно. Так было в 2013-2014 годах.

Хотя конечно, некоторые обстоятельства свидетельствуют о том, что обстановка все-таки становится все хуже и хуже. И экономика, и демография, и уровень жизни – все беспросветно на Украине. А как говорит наука философия, количество рано или поздно должно перейти в качество.