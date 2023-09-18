Русский разведчик выявлял украинские объекты, переодеваясь в ВСУшника

Игорь Шкапа.  
18.09.2023 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Украина


В Днепропетровске российский подпольщик переодевался в украинскую военную форму, чтобы собирать сведения о позициях ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

В Днепропетровске российский подпольщик переодевался в украинскую военную форму, чтобы собирать сведения о позициях...

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«Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой задержала «с поличным» агента ФСБ в Днепре. Он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступлении на восточном фронте.

Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности злоумышленник перед выходом на задание переодевался в военную форму украинских защитников. В зоне особого внимания российского агента находились маршруты движения железнодорожных эшелонов с новейшей военной техникой, вооружением и боеприпасами Сил обороны. Также он пытался обнаружить в районе областного центра боевые позиции украинского ПВО», – говорится в сообщении.

Утверждается, что мужчина регулярно объезжал территорию города, фотографировал украинские объекты, а снимки передавал в ФСБ.

Отмечается, что агентурные разведданные требовались русским «для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление украинского контрнаступления в районах Угледара и Новоселки».

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