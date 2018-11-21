Русский с китайцем братья навек, но табачок всё равно врозь

21.11.2018, Москва, Александр Ростовцев

С тех пор, как Россия наладила торговые отношения с Китаем, русским прекрасно известно, что китайцы любят окутывать делового партнёра облаком по-азиатски душистых комплиментов, но всегда ведут себя очень прагматично, стараясь извлечь выгоду буквально из всего.

14 сентября, выступая на харбинском форуме «Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития», глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов буквально огорошил общественность докладом, идущим вразрез с громкими заявлениями последних лет о стратегическом партнёрстве между Россией и Китаем во всех сферах деятельности:

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«Ряд кредитных организаций Поднебесной задерживают перечисления на счета российских банков или вовсе отказываются проводить платежи». При этом, по словам российского финансиста, китайская сторона ссылается на санкции, введённые против России США и ЕС. Что само по себе странно, поскольку официальный Пекин не присоединялся к чужим санкциям, как и не объявлял собственные ограничительные меры против финансовой системы РФ.

Поведение отдельных китайских банков Данилов охарактеризовал «расширенной интерпретацией ограничительных мер третьих стран в отношении России».

Слова Данилова подтверждает вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков. По его словам, китайские банки блокируют транзакции в том числе и тех российских компаний, которые не входят в санкционный список США и ЕС, причём сложности у российских юридических лиц возникают даже на этапе открытия корреспондентских счетов.

Интересно, что в китайских СМИ всех уровнях нет ни слова о том, что китайские банки присоединились к санкциям против России. Наоборот, стоит в официальном рупоре «Синьхуа» появиться статье о небывалых перспективах российско-китайского сотрудничества, как её под копирку тиражируют все китайские СМИ, включая деревенские дацзыбао.

Однако из неофициальных разговоров с китайскими бизнесменами россияне открывают для себя настроения партнёров, кардинально отличающиеся от официальной линии партии.

Китайские партнёры считают, что торговая война, развязанная Трампом против КНР, – явление временное. Год – два, и всё уляжется, вернувшись на круги своя. Так зачем раздражать тигра, дёргая его за усы? Зато, после окончания торговой войны, лояльность, вовремя проявленная китайскими банками, «мировым гегемоном» зачтётся. И вообще, российский рынок для Китая несопоставим с рынками США и ЕС, а потому издержки от присоединения к санкциям не будут очень уж велики.

Если подумать, то заявление, сделанное главой филиала Банка России в КНР Даниловым, не является таким уж открытием. Ещё в июне 2015 года первый зампред группы ВТБ Юрий Соловьёв жаловался на сокращение участия банков Китая во внешнеторговых сделках российских компаний. Уже после первой волны западных санкций ряд китайских кредитных организаций отказались проводить финансовые операции некоторых российских компаний.

Отчётливо слышен и другой тревожный звоночек: несмотря на постоянные заявления о выводе долларов из взаиморасчётов, китайская сторона не спешит переходить на торговлю в рублях и юанях. Время идёт,

а доллар так и остаётся главным платёжным средством в торговле Москвы и Пекина. В конкретных цифрах, 88% российских сделок по экспорту в Китай и 73,6% по импорту из Китая совершается в долларах. При этом получать рубли за проданные в Россию товары Китай де-факто отказывается: доля российской валюты в расчетах по импорту составляет лишь 3,8%. Это чуть меньше, чем 2013 году (3,9%). Платить в юанях Китай готов охотнее – по итогам прошлого года в китайской валюте прошло 8% экспортных сделок против 1,7% в 2013 году.

Понятное дело, что китайские товарищи стараются немножечко повыкручивать партнёру руки и заработать на противостоянии России и Запада, как это было и во времена холодной войны. Их вполне устраивает ситуация, при котором Китай становится монопольным благодетелем России в области финансов и ряда критически важных технологий.

Почитав и послушав мнения уважаемых востоковедов, специалистов по Китаю, сделан следующий вывод: российскому руководству в данной ситуации необходимо сыграть очень тонко и при этом не поднимать шум, чего очень не любит и не прощает китайское руководство.

Дело в том, что к западным санкциям против России присоединилась далеко не все кредитные и банковские организации КНР. Из чего следует, что россиянам надо искать более надёжных партнёров и постоянно вести консультации с китайским руководством. Собственно, об этом говорит и глава Ассоциации банков России, утверждая, что поиск решения с китайской стороной ведётся последние три года.

Можно не сомневаться, что компромисс будет найден, ведь китайская экономика в свою очередь нуждается в постоянной подпитке сырьевыми ресурсами, которые она может получить только от России. И не одним только сырьём богата Россия-матушка. КНР до сих пор зависит от внешних рынков по ряду ключевых ноу-хау в авиации, космонавтике, двигателестроении, тонких химических и других технологий.

И ещё. В начале ноября министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин официально потребовал от китайских лесозаготовителей, работающих в России, заняться восстановлением вырубленных лесов, построив 10 – 20 лесоводческих комплексов на территории нашей страны.

«Вам нужен лес – восстанавливайте нам лес», – официально заявил министр представителям китайской стороны.

В противном случае экспорт российской древесины в Китай будет остановлен, а получать большие объёмы леса КНР более неоткуда.

То есть, торг ещё как уместен.

Единственный вывод, который можно сделать из всей этой не очень приятной ситуации, что российским ответственным лицам не следует заниматься любимой национальной забавой – почиванием на лаврах, имея на руках договоры, контракты и декларации, почаще вспоминая слова Путина о том, что на самом деле подразумевает стратегическое партнёрство:

«Нам нужно понять, что мы получим взамен. Это легко очень понять, если вспомнить наше детство. Во двор вышел, конфетку держишь – тебе говорят: дай конфетку. В потный кулачок зажал: а ты мне что? Мы хотим знать: а они нам что?»