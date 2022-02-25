Русский спецназ в Киеве начинает операцию. ВСУ готовят ответный удар по ЛНР

25.02.2022  13:29 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Донбасс, Киев, Россия, Украина
Новости Украины

Наступление российских миротворцев будет развиваться с целью захвата стратегических объектов Киева, прогнозирует военкор Юрий Котенок.

«При сохранении тенденций штурмовые группы ВС РФ будут брать ключевые объекты в Киеве. Задача – принудить руководство режима к миру и арестовать (нейтрализовать) военных преступников Украины. И да, по нашей информации, будут использованы в т.ч. подразделения спецназа армейской разведки и ВДВ», – рассуждает Котенок.

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Наступление российских миротворцев будет развиваться с целью захвата стратегических объектов Киева, прогнозирует военкор Юрий...

Тем временем, украинская группировка, стянутая на подступы к республикам Донбасса, получила приказ пытаться идти на прорыв. Об этом сообщил экс-советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, перешедший на сторону ЛНР.

«По имеющейся информации, Вооруженные силы Украины получили приказ от высокопоставленного руководства страны переодеваться в гражданскую одежду и начинать партизанские действия в населенных пунктах Донбасса.

Так называемые «укропартизаны» предположительно могут атаковать территории ЛНР, а именно – Станично-Луганское направление.  Запасы украинских военных были пополнены большим количеством боекомплектов ГРАДов и ствольной артиллерии.

Планируется артподготовка и прорыв ударной группы в направлении ЛНР», – предупредил Селиванов.

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