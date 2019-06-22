Русский спецназ в Киеве – телевышка переходит под контроль Москвы

22.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинское телевидение вскоре полностью перейдет под контроль Москвы, которая массово скупает все украинские телеканалы.

Такими истерическими опасениями на своем YouTube-канале поделился меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что ситуация абсолютно оруэлловская. Украинское телевидение становится российским, потому что реально Россия является конечным идейным политическим бенефициаром уже минимум трех каналов, а, на самом деле, их уже пять-шесть из всех общенациональных.

Но и это еще полдела, это только начало, потому что у меня примерно неделю назад появилась информация о том, что идут переговоры о покупке телеканала «Прямой» у бизнесмена, который является его номинальным хозяином, и что те же самые круги хотят купить даже «Пятый канал».

Но и это еще не все, по моей информации, полученной из кругов, близких к президенту, готовится этой же условной медиагруппой «Россия» покупка еще трех каналов у одного медиаолигарха, который предлагал сдать в аренду Крым (возможно, речь идёт о Викторе Пинчуке, – ред.) и так далее…

Получается, что, если все это удастся, то порядка десяти-двенадцати телеканалов Украины будут полностью контролироваться Кремлем через поставленных менеджеров, номинальных владельцев, и так далее. Это, фактически, все украинское телевидение», – отметил он.

При этом пропагандист назвал происходящее с высадкой десанта ГРУ в Киеве, который займется информационными «бомбардировками» украинцев.

«Вся эта канонада – это, по сути дела, высадка десанта ГРУ в Киеве, как в Крыму высадился десант ГРУ, они туда прилетели на гражданском самолете, высадились, захватили все, и с этого началась аннексия Крыма, и потом война с тысячами жертв и миллионами беженцев.

То, что происходит сейчас, это не просто серьезно, это более чем серьезно, это настоящая медийная оккупация, которую они хотят сделать стремительными темпами, чтобы общество не успело продохнуть на фоне выборов, на фоне всего нашего внутреннего хайпа, треша и конкуренции между проукраинскими людьми в разных партиях.

Они расставят свои боевые идеологические части здесь, а когда будет новая Рада, куда зайдет много реваншистов типа Медведчука, они начнут палить по головам украинцев ковровыми бомбардировками с утра до вечера ровно с такой же регулярностью, как это делали российские каналы», – сокрушается Муждабаев.