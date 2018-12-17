Русский священник: Доигрались – раскол из Украины перекидывается на территорию РФ
Отказ российского руководства от жестких мер по свержению правящего на Украине нацистского режима приводит к тому, что легализованный Стамбулом по инициативе Петра Порошенко церковный раскол перекидывается на территорию РФ.
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Об этом в своем блоге пишет московский священник Всеволод Чаплин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Похоже, придумали некоторые «линию защиты»: а плевать нам на киевское «соборище», собака лает – караван идет… Да, из епископов канонической Церкви качнули только двоих, но теперь будут усиленно качать приходы, используя админресурс «власти».
И еще одна подробность: «епархии и приходы» так называемой ПЦвУ теперь существуют и на территории Российской Федерации. В Крыму, Московской и Курской областях…
Возможно, «томос» будет касаться только территории Украины (в версии Киева), но существование «Российского экзархата» филаретовцев Фанар наверняка как бы не заметит и специально упразднять его не будет (как же, это ведь не «диаспора»)… Конфликт в десятках мест неизбежен.
«Успокоители» – предатели, осознанные или неосознанные. Без устранения нынешней киевской «власти» ситуация будет стремительно ухудшаться», – констатирует священник.
Чаплин также призывает руководство РПЦ предать анафеме Константинопольского Патриарха за легализацию украинского раскола.
«Неужели до сих пор кто-то еще надеется на какой-то «мир»? И если московские политические насекомые, имея в своих руках все военные средства, боятся освободить Киев и прочие исконные русские земли, – то что мешает анафему-то произнести? Ереси и отступления от веры Фанара с его сателлитами давно названы», – резюмировал священник.
Метки: Автокефалия, Всеволод Чаплин
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