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02.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Культура, Мнение, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина
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Русский священник пригрозил запретить Новый Год

Известный российский консервативный священник, протоиерей Всеволод Чаплин раскритиковал позицию председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимира Легойды, вставшего на защиту культового для нескольких поколений жителей СССР и РФ новогоднего фильма Эльдара Рязанова “Ирония судьбы или С легким паром” во внутрицерковной полемике с рязанским митрополитом Марком, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Г-н Легойда решил защитить «культовый» рязановский фильм: . Только вот Церковь думает так, как владыка Марк, а не так, как Владимир Романович. Именно Церковь – а не полуверующие «захожане», которые до сих пор не освободились от привязанности к ложным культам. И даже если их «десятки миллионов» – надо призвать их измениться, а не подлаживаться к их чудовищной ментальности. Надо вежливо напомнить им, что человек, включающий «мейнстримные» телеканалы в ночь с 18 на 19 декабря, – духовный и культурный уродец”, – написал Всеволод Чаплин в своем телеграмм-канале “Православная политика”.

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По мнению Чаплина, «Новогодняя» поп-культура родилась как противовес Рождеству и христианству.

“До сих пор все, что она проповедует, – богопротивно. Развлекательность, блуд, пустое времяпровождение, культ «звезд» попсы – все это христианству противоположно. А особенно противоположна антидуховная «душевность». Как раз она-то и вреднее всего, потому что подменяет Бога любовью к «родным и близким» страстям. Упомянутый фильм – как раз из этой серии. Не случайно еще в ранние 80-е годы мы, молодые христиане, наотрез отказывались смотреть «новогодний» ящик и вообще участвовать в ложном «праздничке». Настоящие христиане делают так и сегодня”, – уверяет консервативный протоиерей.

Также он грозится отменить празднование Нового года в случае прихода к власти в РФ “верующих людей”

“И пусть нас не «десятки миллионов» – мы имеем право сказать тем, кто неправ, что они неправы. Когда настоящие верующие люди придут к власти, этот «праздничек» будет отменен”, – пригорозил Чаплин.

Как сообщалось, накануне Нового года митрополит Рязанский Марк из РПЦ выступил с видеообращением, в котором заявил, что идея фильма “Ирония судьбы или С легким паром” якобы противоречит христианским ценностям. Позже в руководстве Московской патриархии назвали видеообращение митрополита его “личным мнением”.

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