Русский священник призвал брать пример с Филарета

19.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Процесс признания создаваемой усилиями Фанара и украинской власти новой церковной структуры на Украине идет семимильными шагами, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил на своем телеграмм-канале “Православная политика” известный российский консервативный публицист, протоиерей Всеволод Чаплин.

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“И зачем нам все время пытаются внушить, что денисенковцам и порошенковцам «не дали автокефалию», что их соборище «провалилось», что «православный мир нас поддержал» и что вообще «все хорошо»? Про «не дали автокефалию» сегодня спрашивали даже компетентные вроде бы люди… Заговаривание зубов может успокоить только некоторых недалеких московских чиновников – неужели для этого все и делается? Но убаюкиватели сегодня не менее опасны, чем прямые враги”, – считает протоиерей.

По его словам, “на самом деле процесс «признания» беззаконной «автокефалии» идет семимильными шагами”.

“Рискну предположить, что все обновленческие церкви, возглавляемые этническими греками и зависимые от западных элит, начнут поминать Сергея Думенко (избранного на “обьединительном соборе” в Киеве главы “Церкви Порошенко” митрополита Епифания – Ред) как «канонического предстоятеля» уже в середине января, если не раньше. И рассчитывать на них нечего – надо формировать новую систему Православных Церквей без них, готовясь анафематствовать их за отступничество, а вместе с ними и Порошенко с компанией”, – добавляет Чаплин.

Также публицист прогнозирует процесс перетягивания приходов канонической УПЦ в новосозданную “Церковь Порошенко”.

“А оно (перетягивание приходов – Ред) начнется обязательно, с применением всего административного ресурса. Самоуспокоение смерти подобно”, – резюмирует Всеволод Чаплин.

В связи с этим он предлагает сторонникам канонической Церкви брать пример в плане решимости в отстаивании своих интересов с неканонического главы УПЦ КП Филарета.

“Надо проявлять волю не меньшую, чем наши противники. Догрыз же посланцев Бармалей-паши старый волк… Нам бы действовать с такой же решимостью. Сегодня встречался с общественными советниками Пресненского района. Темой было Рождество, но меня забросали вопросами и репликами по Украине. И одна почтенная дама сказала: «Кто будет защищать православный народ? Сложим ручки?». Пока, увы, ответить нечего…”, – сетует Чаплин.