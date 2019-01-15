Русский священник призвал готовиться к полномасштабной войне с Японией

15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Япония никогда не откажется от мечты о реванше и экспансии, поэтому России следует быть готовой у полномасштабной войне с этой страной, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение высказал на своем телеграмм-канале “Православная политика” известный российский консервативный публицист, протоиерей Всеволод Чаплин.

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“Япония – злой гений Восточной Азии. Она никогда не откажется от мечты о реванше и экспансии. Всегда нужно быть готовыми к полномасштабной войне с ней. И проблема ее ремилитаризации, по сути незаконной после 1945 года, а также наличия множества американских баз, должна быть ключевой на переговорах”, – написал Чаплин.

Также протоиерей напомнил о создании Японией мощнейшего флота и, вероятно, ядерного оружия.

По мнению Чаплина, негативизация японского национального сознания рано или поздно прорвется новым военным духом.

“В “Стране восходящего солнца” — очень сумрачный менталитет. Разговоры с японцами — всегда напряженные. Ты постоянно чувствуешь будто некую недосказанность — и убежденность собеседника в том, что ты его не понимаешь и никогда не поймешь. Недавняя империя, которая контролировала огромные территории, включая значительную часть Китая, оказалась лишена полноценной армии, а во многом — и политической самостоятельности. Американцы жестоко наказали противника времен Второй мировой — и фактически наказывают до сих пор. А вот у нас к японцам, сыгравшим роковую роль в российской истории начала ХХ века, не осталось практически никакой злобы.

Но подавленный, униженный дух народа бывшей великой державы никуда не денешь”, – цитирует Чаплин главу из своей книги “Бог. Истина. Кривды”.