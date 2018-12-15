Русский священник: “старый волк” Филарет перехитрил “политических насекомых”

15.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В условиях бойкота т. н. “обьединительного собора” со стороны канонической УПЦ победу празднует глава непризнанного “киевского патриархата” Филарет. Ему удалось шантажом и угрозами заставить пойти на свои условия и стамбульского патриарха Варфоломея и Петра Порошенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”,

Об этом в своем телеграмм-канале “Православная политика” заявил известный русский консервативный публицист протоиерей Всеволод Чаплин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Все-таки не привозят пока из Стамбула лукавого старца – киевское ТВ поторопилось себя обрадовать. Ну что ж, “соборище” теперь наверняка возьмет под свой контроль старый волк Денисенко (Филарет – Ред)”, – прогнозировал Чаплин развитие ситуации в самом начале работы “собора”, когда стало известно, что анонсированного прибытия в Киев патриарха Варфоломея не будет.

“По сравнению с ним (Филаретом – Ред) все остальные собравшиеся, включая Порошенко – так, политические насекомые. Проблема в том, что возглавляемая им “ПУПЕЦ” станет не просто сектой, а сектой тоталитарной, с культом личности, как нынешний “КП”. Оттуда быстро выдавят всех несогласных с этим культом, а Порошенко, когда тот потеряет власть, там начнут костерить последними словами. Правильно все проинтуичил старый автокефалист митр. Софороний (Дмитрук), когда не пошел на “соборище”. Кстати, из возможных кандидатов на пост главы “ППЦвУ” это был единственный приличный человек”, – указывает протоиерей РПЦ.

“Ну что же, Денисенко перехитрил и передавил всех. Получив “томос” для своего карманного ставленника, он откровенно наплюет и на Фанар, и на Порошенко. А уж Шостацкие-Драбинко-Малетичи точно окажутся у разбитого корыта. Вот такой будет полный ЕППвУ (ПУПЕЦ)”, – так прокомментировал Всеволод Чаплин уже состоявшиеся итоги киевского “собора”, после того, как стало известно, что кандидатура Порошенко – винницкий митрополит Симеон потерпела поражение, а главой новой церковной структуры избрали “правую руку” Филарета – митрополита Епифания.

Напомним, в своей речи сразу после избрания Епифаний заверил толпу в Киеве, что Филарет никуда не уходит, а “будет и дальше почетным действующим пожизненно духовным наставником, помогающим нам совместно строить нашу единую поместную украинскую православную церковь”.