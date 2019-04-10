Русский священник жестко высказался о кадровой политике в РПЦ

10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Скандалы, связанные с разоблачением священников-педофилов свидетельствуют о серьезной проблеме с кадровой политикой в РПЦ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил консервативный православный публицист, протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, комментируя в своем телеграм-канале Православная политика свежий скандал с обвинением настоятеля Свято-Троицкого храма в селе Липин Бор Вашкинского района Вологодской области протоиерея Алексия Мокиевского в педофилии и совращении 12-летней девочки.

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“Много было споров относительно этого священника, ранее его обвинили в том, что он совершал развратные действия по отношению к приемной дочери. Были и обвинители, и защитники. Но теперь он сам признал свою вину. И этого должно быть достаточно для того, чтобы лишить его сана. Можно, конечно, ждать приговора, но что еще здесь обсуждать?”, – говорит Чаплин.

По его словам, этот случай заставляет задуматься о кадровой политике в РПЦ.

“Очень часто люди сомнительные по всем характеристикам становятся священнослужителями: то устраивают ДТП со смертельным исходом, то дерутся, то инициируют сбор средств, обещая гарантированный результат молитв. Мне кажется, что нужно идти по принципу: лучше меньше, да лучше. Когда епархии стремятся отчитаться о большом количестве открытых новых церквей, а качество пастырей вызывающе плохое, значит, такой подход неверен”, = считает протоиерей.

По его словам, в РПЦ в настоящий момент храмов больше, чем священников, готовых в них служить.

“У нас действующих храмов на две с лишним тысячи больше, чем священников, причем во многих храмах служат от двух до пяти батюшек, а значит, минимум три тысячи приходов существуют лишь формально, не являются полноценными церковными общинами со своим постоянным пастырем. Понятна кадровая проблема – но зачем учреждать нежизнеспособные приходы? Пусть такие храмы будут приписными, с периодическим посещением их духовенством. И лучше не иметь в каком-то отдаленном месте священника, чем рукополагать кого угодно. Нужно пересматривать ситуацию, в которой люди случайные, сомнительные, люди с грязным поведением могут принимать сан”, – резюмировал Всеволод Чаплин.