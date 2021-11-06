Русский танк хорошо пройдёт по новым дорогам Украины – киевский дипломат

06.11.2021 20:20 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Дороги, отремонтированные в рамках запущенной офисом Владимира Зеленского кампании «Большое строительство», критиковавшейся ранее за коррупцию, прослужат Украине максимум пару лет, однако трассы могут успеть пригодиться движущимся на Киев русским танкам.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли факт передвижения российских частей, в отдельности Первой танковой дивизии, которая тестирует новые технологии, то есть, в ней самое большое количество танков нового поколения, она сейчас дислоцируется ближе к границам Украине, то есть ближе к Белоруссии, потому что там смоленская Ельня, но это 200 км до Украины. Что такое 200 км для танков? …Тут даже не надо пересекать белорусскую границу, тут прямой путь на Киев, что такое 200 км для танка современного? Правда в том, что то, что прогнозировали несколько месяцев назад, что после больших учений в середине августа Россия никуда не отведёт свои вооружения. Так и случилось. Более того, она не только технику свою оставляет, они ещё переводит личный состав ближе к границе с Украиной. Но тут нужно понимать, что это ближе к границам стран ЕС и НАТО. Это знак, что нам нужно как можно сильнее ускорить наше не просто решение, которое закреплено в Конституции, а конкретные действия по взаимодействию с НАТО и о вхождении в середину этого зонтика безопасности», – рассказал дипломат.

Он выразил обеспокоенность, что Владимир Зеленский подыгрывает российской армии.

«Я скажу такую крамольную вещь, непопулярную. Эти дороги, которые строятся сейчас (к слову, я не уверен, что они на десятилетия, но два года они простоят, я просто езжу и вижу, в том числе на Восток Украины), но на будущий год-два русский танк там хорошо пройдёт, просто на Киев», – пугал Чалый.