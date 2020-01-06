Русский теннис: Шарапова спасает Австралию вместо Сибири, а Кафельников ненавидит «ватников»

06.01.2020

Известная российская теннисистка Мария Шарапова пожертвовала большую сумму на тушение пожаров в Австралии, потому что материк этой зимой «стал её домом», в то время как пожары, прокатившиеся этим летом по Сибири, оставили её равнодушной.

Об этом на своём Telegram-канале сообщил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мария Шарапова пожертвовала 25 тысяч долларов на тушение лесных пожаров в Австралии ради спасения «чудесных семей и сообществ животных». Объясняет это тем, что Австралия в январе становится её домом. Благое начинание. Эх, и почему она в Сибири не играет летом», – упрекнул политолог спортсменку.

В результате данного высказывания, межу Владимиром Корниловым и теннисистом Евгением Кафельниковым возникла перепалка. Кафельников назвал политолога «ватным у*бком» и напомнил, как такие же люди восхищались Марией Шараповой во время Олимпиады в Сочи.

«Кафельников явно не заметил моей фразы «благое начинание», когда я комментировал взнос Шараповой в тушение австралийских пожаров. Повторюсь для особо тупых (в том числе теннисистов): тушение пожаров в Австралии – благое дело. И я поддержу любую инициативу, которая поможет решению проблемы (кстати, а не бедный Кафа как-то помог?).

Но вопрос-то в чем? Как наши не бедные звёзды реагируют на такие же проблемы в нашей же стране? Вот кто-то слышал, как те же Шарапова или Кафа помогли тушению пожаров в Сибири в минувшем году? Если кто-то из них помог, буду восхвалять их весь год», – ответил Корнилов.