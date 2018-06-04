04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Русский в Молдове потерял статус языка межнационального общения

Конституционный суд Молдовы частично удовлетворил представление депутатов парламента от Либеральной партии, которые добивались аннулирования статуса русского языка как языка межнационального общения, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

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Судьи признали устаревшим закон о функционировании языков на территории Молдавской ССР и обязали парламент принять новый законодательный акт.

Депутаты настаивали, что придание русскому языку особого статуса дискриминирует остальные национальные меньшинства Молдовы.

В то же время суд отклонил предложение парламентариев запретить перевод официальных документов на русский язык. По мнению юристов, это никак не подрывает статус румынского языка как единственного официального в республике.

В 2014 году в Молдове отменили обязательное изучение русского языка в школах.