Русский военно-инженерный талант накрыт забетонированной системой управления – Живов

Русская военная, инженерная мысль уперлась в управленческую систему, которая не хочет перестраиваться и не дает раскрыть военно-технический потенциал. Зона воздушных атак расширилась, а военнослужащие сил ПВО получают зарплату мирного времени.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы как в бетоне, дергаемся во все стороны и ничего сделать не можем. Потому что система управления не подходит для тех задач, которые перед нами ставит время. Надо менять систему управления, как в зоне СВО, так и в целом, чтобы мы наконец-то раскрыли свой военно-политический и военно-инженерный потенциал. Я уверен, что он колоссальный, и мы можем воевать не хуже противника и лучше противника, и с большей выдумкой. Но для этого необходимо сделать структурные изменения, организационно поменять», – считает он.

Так, от организационно-технических мероприятий Минобороны зависит выстраивание единой сети из систем ПВО «Панцирь», «Бук», С- 300 и С-500. И обеспечение их устойчивой связью, чтобы сбитие ракеты осуществляла подходящая для этого система ПВО.



«Второй момент – сотрудники ПВО, работающие за пределами зоны СВО, получают мизерную зарплату – она редко превышает 50-60 тысяч рублей. Не хочу судить с точки зрения штата Минобороны, но в зоне СВО свои 200 тысяч люди получают. Зона конфликта у нас расширилась, российские регионы являются целями. И, например, расчет «Панциря» должен принять решение и осуществить сбитие за 12 секунд. Но, самое важное, что эти ребята защищают объекты стоимостью миллиарды и даже десятки миллиардов рублей. Не только в Крыму – в Белгородской области, Краснодарском крае, Курской и даже в Тульской области эти ребята защищают, в том числе, жизни высшего командного состава нашей армии, по которому тоже наносятся удары. Вы помните прекрасно, как в Севастополе попали (в штаб ЧФ), хорошо, там не было никого», – заключил Живов.