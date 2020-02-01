01.02.2020, Киев, Тарас Стрельцов
 
Политика, Религия, Украина
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Русский язык нужен для допроса пленных – львовский русофоб


На Украине на любой русскоязычный контент стоило бы установить акциз, как на алкоголь или табак, поскольку «русское тоже убивает».

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда меня спрашивают, зачем украинцам знать русский язык, у меня такой ответ: русский язык нам нужно знать только для того, чтобы уметь допрашивать русских пленных. Для всего остального существует государственный язык», – заявил Дроздов.

По словам журналиста, была бы его воля, он бы ввёл акциз на любой русскоязычный продукт, потому что «русское убивает».

«Представьте себе, подходите вы к какому-то киоску с музыкой – альбом CD украинского исполнителя сто гривен, альбом на русском языке – двести, потому что существует акциз. Потому что я стою на позиции, что русский язык тоже убивает и русское тоже убивает.

Если алкоголь или табак считается вредным продуктом, на него накладывается акциз. Я утверждаю, что русскоязычный продукт, который обслуживает ностальгию и возвращение в Русский мир – тоже убивает. Всё русскоязычное в этой стране должно было бы быть в два раза дороже. И тогда будет более свободный и более рыночный доступ ко всему украиноязычного контента, потому что он будет более доступный. Чем не хорошая идея?» – добавил Дроздов.

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