«Русский язык поднимает голову на Украине – от безнаказанности!» – киевский «мовный» активист

На Украине мало ценят, что в семье каждого украинца есть родственник, якобы убитый за «мову» и распространение украинства.

Об этом на канале «Lviv media» заявил киевский «мовный активист» и блогер Данила Гайдамаха, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень интересно это проявляется на семье Василия Стуса. Человек, которого убили за эту позицию отстаивания украинского на Украине, учитель украинского языка, человек с публичностью, талантливый поэт. Его за это убили. Осудил его, в частности, и Виктор Медведчук [был адвокатом, бандеровцы считают, что больше помогал стороне обвинения]. Виктор Медведчук на Украине стал народным депутатом и собственником нескольких телеканалов, имея огромное влияние. Василий Стус – убиенный. Сын Василия Стуса говорит сегодня, что «не так всё однозначно» с Советским Союзом и в нём не только тёмное, в нём есть и светлые страницы, связанные с его сентиментальными воспоминаниями. И даже что не стоит судить того же Медведчука, нет однозначного отношения даже к Медведчуку, не только к Советскому Союзу. А двоюродные внуки Василия Стуса сегодня говорят на русском языке, о чём сообщает его родная сестра», – трепался «активист».