Русский язык уже не вернет свой былой статус на Украине – политолог Воля

02.09.2020, Киев, Игорь Петров

Украинский будет основным языком преподавания на Украине, эту ситуацию уже не изменить.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«Это не последнее изменение системы образования в Украине. Вопрос языков национальных меньшинств в школах – это вопрос большой политики. Я думаю, к нему вернутся на следующих парламентских выборах. Вопрос русского языка сейчас находится в одном пакете с другими языковыми проблемами, с вопросом других языков – венгерского и румынского.

Тем не менее, скорее всего, уже не удастся изменить нынешнюю ситуацию с преподаванием, когда основным языком преподавания в школах является украинский. Сейчас Украина пытается жить по тому закону, который был принят при Порошенко», – сказал Воля.

С 1 сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перешли на обучение на украинском языке. При этом представители других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, до 2023 года могут продолжать учиться на родном языке.