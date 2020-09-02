02.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Образование, Политика, Украина
Просмотров:

Русский язык уже не вернет свой былой статус на Украине – политолог Воля


Украинский будет основным языком преподавания на Украине, эту ситуацию уже не изменить.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это не последнее изменение системы образования в Украине. Вопрос языков национальных меньшинств в школах – это вопрос большой политики. Я думаю, к нему вернутся на следующих парламентских выборах. Вопрос русского языка сейчас находится в одном пакете с другими языковыми проблемами, с вопросом других языков – венгерского и румынского.

Тем не менее, скорее всего, уже не удастся изменить нынешнюю ситуацию с преподаванием, когда основным языком преподавания в школах является украинский. Сейчас Украина пытается жить по тому закону, который был принят при Порошенко», – сказал Воля.

С 1 сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перешли на обучение на украинском языке. При этом представители других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, до 2023 года могут продолжать учиться на родном языке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть