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17.10.2021 00:36 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Россия
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Русский язык вышел на второе место в интернет-пространстве

В мировом интернет-пространстве русский язык уступает только английскому. Об этом в ходе VII Всемирного...

В мировом интернет-пространстве русский язык уступает только английскому.

Об этом в ходе VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявила ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По числу пользователей интернета и по числу русскоязычных сайтов интересные данные.

Всего 2,5 процента, и это всего десятое место русскоязычных пользователей в интернете обеспечивает нам второе место по числу самых востребованных сайтов в интернет-пространстве.

Да, английский на первом, но на втором русский язык, и по качеству анализа это сайты информационно-политические.

Ещё одна интересная особенность, что наряду с русским языком на этих сайтах присутствуют и другие большие языки. Это говорит о том, что мы нашли путь соседства и интеграции русского языка», – рассказала Русецкая.

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