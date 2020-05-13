13.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Великобритания, Молдова, США
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Русский язык вытесняют из Молдовы на гранты Запада


Центральная избирательная комиссия Молдовы предлагает не печатать бюллетени на русском языке.

Об этом говорится в пресс-релизе ЦИК, опубликованном на официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проект поправок к избирательному кодексу Республики Молдова был подготовлен в рамках грантового проекта «Укрепление демократии в Молдове через открытые и прозрачные выборы», который профинансирован правительствами США и Великобритании.

Авторы поправок считают, что базового владения государственным языком – вполне достаточно для заполнения бюллетеня.

В марте молдавская общественная ассоциация «Позитивная Инициатива» заявляла, что информационные СМС, панно и плакаты, аудио- и видеоматериалы о профилактике COVID-19, представлены только на румынском языке, что ограничивает доступ русскоязычных к важной общественной информации.

За последние несколько лет в Молдове было закрыто порядка 200 школ с русским языком обучения,  переформатировано порядка 300 учебных заведений.

До 2018 года в Молдавии у русского языка был статус языка межнационального общения. Однако в июне 2018 года Конституционный суд Молдовы признал этот закон «устаревшим и бесполезным».

Согласно опросам, 68% населения Молдавии свободно говорят, читают и пишут на русском языке. 18% населения говорят и читают, но пишут с ошибками на русском языке. 1% населения Молдавии совсем не знает русского языка.

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