Русский защитим, но украинский оставим государственным – депутат-оппоблоковец

06.06.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине необходимо отменить языковой закон, ограничивающий права национальных меньшинств, но единственным государственным в стране должен быть украинский.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной рады Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парламентарий назвал себя «русскоязычным патриотом Украины» и пообещал отменить языковой закон, если власть перейдет к бывшим регионалам.

«Почему мы меньшие украинцы? Почему Украину нельзя любить на русском языке Я категорически против таких законов, которые четко разделяют. Когда мы придем к власти, мы отменим этот закон и введем закон, который будет защищать все языки – и болгарский, и венгерский, и русский, и крымско-татарский. Оставляя государственным украинский. Я считаю, что этот вопрос достаточно важный, но к нему надо подойти более серьезно», – заявил Балицкий.