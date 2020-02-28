28.02.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Россия, Турция
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Бойцы ЧВК «Вагнера» покинули Ливию ввиду объявленного перемирия


Из-за объявленного с 12 января режима прекращения огня в Ливии всех бойцов ЧВК «Вагнера» отправили в отпуска. Как сообщает «Росбалт», «вагнеровцев» отпустили домой раньше срока, потому как было инициировано перемирие.

Журналисты ссылаются на переписку одного из «вагнеровцев», в которой он радуется тому, что смог отметить День защитника Отечества в этом году уже на Родине. В той же переписке говорится о наступлении на Триполи, которое отменилось из-за заключенного между Ливийской национальной армией и Правительством национального согласия перемирия.

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Халифа Хафтар, командующий ЛНА просто перестал нуждаться в поддержке ЧВК «Вагнера» из-за отсутствия боевых действий. Кроме того, в материале говорится о том, что ввиду перемирия «вагнеровцам» пришлось «свернуть» ливийское направление.

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