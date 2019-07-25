Русских должно было быть 400 миллионов – Жириновский

25.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Уроки и трагедии ХХ века говорят о том, что Россия должна любыми средствами стремиться к сплочению и увеличению численности русских.

Об этом в ходе заключительного заседания весенней сессии Госдумы РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы предлагали вам постановление не признавать выборы на Украине, вы не хотите, мы предлагали закон упростить процедуру, чтобы русские могли быстрее получать гражданство, вы не хотите. Но вчера президент вам всем говорит: после Первой мировой войны, Гражданской войны и Революции мы потеряли 10 миллионов русских, после перестройки – 25. 35 миллионов мы бросили! Ведь Менделеев правильно посчитал, что в конце ХХ века нас будет 400 миллионов. Нас 150, 150 мы откинули – все остальные республики и 35 потеряли, вот 400 миллионов! Великий учёный всё правильно посчитал.

Только те, кто руководил страной весь ХХ век, они всё это разрушили. И когда нам обещают снова нести цветы к 150-летию рождения Ленина-Сталина – это чудовищно, это страшно, это два самых страшных разрушителя нашей страны. Идея хорошая, но убивали каждый день, поднимите все архивы, сейчас я читаю – Тверская область, каждый день восстания во всех уездах и волостях, и никакого суда и следствия – пистолеты, и расстреливают всех, и бедных, и богатых, террор повсеместный, и мы продолжаем праздновать», – заявил Жириновский.