«Русских и одичавшие народы Донбасса отправим на максимальную каторгу» – Карась

16.09.2022  13:58 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Донбасс, Нацизм, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Украина должна будет построить колонии строгого режима для русских, чтобы там заставить их читать стихи Тараса Шевченко и размахивать бандеровскими флагами.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил главарь украинской неонацистской группировки С14, боевик, главарь Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна будет построить колонии строгого режима для русских, чтобы там заставить их читать...

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По мнению Карася, несколько лет максимальной каторги и изоляции от мира превратят русского в «щирого» украинца.

«Касаемо людей на этих территориях – нужно разбираться и очень жестко, спокойно, по закону: был коллаборантом – 10 лет. Нужно строить новые тюрьмы, нужно строить, хотя нужно и окопы рыть.

Но нужно строить базово много тюрем, потому что для русского человека или зараженного инфекциями отсутствия интеллекта, которые вместе с Россией приходят, то тюрьма для них – академия, это их школа жизни, потому что так человек становится русским. Отсидел за изнасилование крупного рогатого скота или за воровство, и сразу стал настоящим русским человеком», – сказал нацист.

«Мы тут должны понять, что наша тюрьма – это с двойной стороны телепорт. Вот так он становится русским, и так его можно назад вернуть в культурный мир. Нужно всех их посадить, а потом лет через пять-семь-десять устроить конкурс, кто лучше споет стихи Тараса Шевченко или придумает новые. И тогда давать амнистию.

5 – 7 – 10 лет открытой максимальной каторги, потому что русского человека надо изолировать от цивилизованного мира… Поэтом их нужно изолировать и лечить строгим режимом. Они однозначно все скажут спасибо, потому что русский человек, как и народы Донбасса, которые одичали, они понимают язык силы.

И после этого они все будут говорить спасибо, махать красно-черными флагами так, как мы никогда не махали, они будут так наступать на сибирское царство в рамках миротворческого контингента, как мы никогда не наступали», – заявил Карась.

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