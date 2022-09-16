«Русских и одичавшие народы Донбасса отправим на максимальную каторгу» – Карась

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Новости Украины

Украина должна будет построить колонии строгого режима для русских, чтобы там заставить их читать стихи Тараса Шевченко и размахивать бандеровскими флагами.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил главарь украинской неонацистской группировки С14, боевик, главарь Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карася, несколько лет максимальной каторги и изоляции от мира превратят русского в «щирого» украинца.

«Касаемо людей на этих территориях – нужно разбираться и очень жестко, спокойно, по закону: был коллаборантом – 10 лет. Нужно строить новые тюрьмы, нужно строить, хотя нужно и окопы рыть. Но нужно строить базово много тюрем, потому что для русского человека или зараженного инфекциями отсутствия интеллекта, которые вместе с Россией приходят, то тюрьма для них – академия, это их школа жизни, потому что так человек становится русским. Отсидел за изнасилование крупного рогатого скота или за воровство, и сразу стал настоящим русским человеком», – сказал нацист. «Мы тут должны понять, что наша тюрьма – это с двойной стороны телепорт. Вот так он становится русским, и так его можно назад вернуть в культурный мир. Нужно всех их посадить, а потом лет через пять-семь-десять устроить конкурс, кто лучше споет стихи Тараса Шевченко или придумает новые. И тогда давать амнистию. 5 – 7 – 10 лет открытой максимальной каторги, потому что русского человека надо изолировать от цивилизованного мира… Поэтом их нужно изолировать и лечить строгим режимом. Они однозначно все скажут спасибо, потому что русский человек, как и народы Донбасса, которые одичали, они понимают язык силы. И после этого они все будут говорить спасибо, махать красно-черными флагами так, как мы никогда не махали, они будут так наступать на сибирское царство в рамках миротворческого контингента, как мы никогда не наступали», – заявил Карась.