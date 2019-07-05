Русских и сербов назвали богоизбранными народами

05.07.2019, Москва, Елена Острякова

Русские и сербы два избранных народа Нового Завета и поэтому обречены на страдания.

Об этом известный проповедник протоиерей Андрей Ткачев сказал в интервью агентству «Спутник. Сербия».

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«Господь с нами, поэтому мы всегда будем плохими для других. Наши бедные народы не понимают, что господь из призвал, как евреев в древности. Русские и сербы это новозаветные евреи. Они вечно гонимы и несчастны. Их вечно бьют, они не знают, за что и только молятся Богу, который с ними», – сказал Ткачев.

Он напомнил фразу героя косовской битвы 1389 года князя Лазаря, которую современные сербы используют как девиз: «Земное царство – на миг, а Небесное Царство – навек».

Священник полагает, что многие несчастья Сербии и России связаны с их желанием стать частью Запада.

«Человек не может уйти от Божьего призвания. А когда пытается, получается страдание. В этом смысле русские и сербы абсолютно одинаковы. Мы лезем туда, куда Бог не благословил, и хотим жить так, как Бог не хочет, чтоб мы жили. И от этого страдаем», – сказал Ткачев.